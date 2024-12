сегодня



BUMBLEFOOT выпустит альбом зимой



Ron "Bumblefoot" Thal сообщил о том, что его новая инструментальная пластинка, получившая название "Bumblefoot ...Returns!", будет выпущена 24 января:



01. Simon In Space

02. Planetary Lockdown

03. Moonshine Hootenanny

04. Chopin Waltz Op64 No2

05. Monstruoso (featuring Steve Vai)

06. Monstruoso II – Departure

07. Cintaku

08. Once in Forever (featuring Brian May)

09. Andalusia

10. Anveshana (featuring Guthrie Govan)

11. Funeral March (featuring Ben Karas)

12. Griggstown Crossing

13. The Thread

14. Liftoff







+0 -0



просмотров: 73