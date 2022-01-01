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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 36
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
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Bumblefoot

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BUMBLEFOOT работает над новым альбомом



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BUMBLEFOOT в рамках недавнего интервью сообщил, что работает над полноценным инструментальным альбомом:

«Я не записывал полноценный инструментальный альбом с 1995 года, так что это уже давно назрело. И я медленно работал над ним, одновременно занимаясь всем остальным, сотрудничая с людьми и делая всевозможные другие дела.

Я склонен ставить себя на последнее место. Если у меня много работы, я редко говорю: "Нет. Я не могу этого сделать. Я должен работать над своими делами". Я стараюсь делать это чаще, потому что мой собственный альбом никогда не будет закончен, потому что я всегда откладываю свои собственные дела в сторону и говорю: "Да, давай я помогу тебе с этим. Давай я сделаю это вместе с тобой". Так что я пытаюсь включить себя в это уравнение и сказать: "Позволь мне сделать что-то для себя", и не забывать о себе и своей собственной музыке. Так что я работаю над собой. Я медленно иду к цели. Надеюсь, в следующем году я выпущу альбом собственной музыки».




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