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RON " BUMBLEFOOT " THAL — о новой песне GUNS N' ROSES



RON 'BUMBLEFOOT' THAL в рамках недавней беседы ответил на вопрос, слышал ли он «новую» песню GUNS N' ROSES:



«Да. Я помню эту песню, когда записывал гитарные партии для альбома "Chinese Democracy". Тогда я сделал несколько партий для неё. И, конечно, все они были заменены — меня нет в группе. Slash, конечно, должен присутствовать на записи, исполнять все партии и всё такое. Так что да, я слышал песню. И было довольно круто слышать, как он там делает своё дело. Это определённо заставило почувствовать, что это именно группа».



Изначально композиция называлась "Silkworms" и даже несколько раз исполнялась на концертах.







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