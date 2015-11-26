Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 40
*Концертное видео ULVER 27
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Bumblefoot

*



19 авг 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES

6 май 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»

3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT

19 июл 2020 : 		 Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL

4 июн 2020 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР

3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»

8 май 2020 : 		 BUMBLEFOOT записал кавер-версию IRON MAIDEN

15 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустил новый трек

13 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустит новый трек

14 окт 2019 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, QUEEN

31 дек 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, THE BEATLES, GUNS N' ROSES

11 сен 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, KISS, GUNS N' ROSES

17 май 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL на EMP Label Group

12 апр 2017 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Рок никогда не умрёт»

3 апр 2017 : 		 BUMBLEFOOT о пребывании в GUNS N' ROSES

31 мар 2017 : 		 Фильм с участием BUMBLEFOOT'a выйдет весной

27 мар 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL не заинтересован в концертах возродившихся GUNS N' ROSES

7 июл 2016 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL об уходе из GUNS N' ROSES

26 янв 2016 : 		 Басист MEGADETH на новом треке BUMBLEFOOT

24 дек 2015 : 		 BUMBLEFOOT запустил "Bumblefoot Rock Project"

23 ноя 2015 : 		 Новое видео BUMBLEFOOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES



*
zoom
*
* *
RON 'BUMBLEFOOT' THAL в рамках недавней беседы ответил на вопрос, слышал ли он «новую» песню GUNS N' ROSES:

«Да. Я помню эту песню, когда записывал гитарные партии для альбома "Chinese Democracy". Тогда я сделал несколько партий для неё. И, конечно, все они были заменены — меня нет в группе. Slash, конечно, должен присутствовать на записи, исполнять все партии и всё такое. Так что да, я слышал песню. И было довольно круто слышать, как он там делает своё дело. Это определённо заставило почувствовать, что это именно группа».

Изначально композиция называлась "Silkworms" и даже несколько раз исполнялась на концертах.

Ex-GUNS N








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 377

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом