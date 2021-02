сегодня



BUMBLEFOOT : «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»



Ron "Bumblefoot" Thal в рамках недавнего интервью с "Couch Riffs" заметил следующее:



«Удивительно, насколько хрупкое такое общество, как легко и как быстро мы теряем устойчивость, из-за чего превращаемся в радикалов.



Мне нравится смотреть старые [эпизоды американского телешоу] "Сумеречные зоны" — с 1959 по 64 годы. Я думаю, что это самая гениальная вещь, которая когда-либо попадала на телевидение. И все должны срочно посмотреть эпизод под названием "The Monsters Are Due On Maple Street". В этом эпизоде некоторые электронные или работающие от питания устройства начинают действовать сами по себе на одной этой улице, машина включается сама по себе или в доме начинают мерцать огни, — и это очень быстро обостряет ситуацию, все начинают обвинять друг друга в том, что они, возможно, инопланетяне из космоса или работают на них, и это просто перерастает в то, что мы видели в последнее время... Это утверждение о том, как легко люди могут просто войти в режим страха и паники, потерять рациональное мышление и просто выбрать одну из сторон, а их сосед вдруг становится их врагом и просто ищет злодея или кого-то, кого может считать не человеком. Люди должны посмотреть этот эпизод, а затем хорошенько посмотреть в зеркало и немного подумать — и продолжить свою жизнь.



Самое опасное, что мы можем сделать как люди, это подвергнуть людей обезличиванию — тех, кого называют "оппозиция"; людей, которые с нами не согласны. Это люди, какие бы у них ни были взгляды, и как только вы начинаете их обезличивать и запрещать, то это очень скользкая дорожка, это приводит к исторически ужасным вещам.



Как бы вы ни ненавидели людей, которые с вами не согласны и считаете, что они разрушат ваш образ жизни, они — люди, и вы должны попытаться понять, почему им нужно что-то другое, нежели вам. Тогда, может быть, мы все сможем найти что-то общее и близкое к среднему мнению, вместо того чтобы говорить: "Либо со мной, либо против меня"».













