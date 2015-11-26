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Bumblefoot

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3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT

19 июл 2020 : 		 Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL

4 июн 2020 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР

3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»

8 май 2020 : 		 BUMBLEFOOT записал кавер-версию IRON MAIDEN

15 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустил новый трек

13 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустит новый трек

14 окт 2019 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, QUEEN

31 дек 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, THE BEATLES, GUNS N' ROSES

11 сен 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, KISS, GUNS N' ROSES

17 май 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL на EMP Label Group

12 апр 2017 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Рок никогда не умрёт»

3 апр 2017 : 		 BUMBLEFOOT о пребывании в GUNS N' ROSES

31 мар 2017 : 		 Фильм с участием BUMBLEFOOT'a выйдет весной

27 мар 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL не заинтересован в концертах возродившихся GUNS N' ROSES

7 июл 2016 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL об уходе из GUNS N' ROSES

26 янв 2016 : 		 Басист MEGADETH на новом треке BUMBLEFOOT

24 дек 2015 : 		 BUMBLEFOOT запустил "Bumblefoot Rock Project"

23 ноя 2015 : 		 Новое видео BUMBLEFOOT

29 окт 2015 : 		 BUMBLEFOOT ответил на вопросы Playboy

2 окт 2015 : 		 BUMBLEFOOT о худшем выступлении GUNS N' ROSES
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BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»



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Ron "Bumblefoot" Thal в рамках недавнего интервью с "Couch Riffs" заметил следующее:

«Удивительно, насколько хрупкое такое общество, как легко и как быстро мы теряем устойчивость, из-за чего превращаемся в радикалов.

Мне нравится смотреть старые [эпизоды американского телешоу] "Сумеречные зоны" — с 1959 по 64 годы. Я думаю, что это самая гениальная вещь, которая когда-либо попадала на телевидение. И все должны срочно посмотреть эпизод под названием "The Monsters Are Due On Maple Street". В этом эпизоде некоторые электронные или работающие от питания устройства начинают действовать сами по себе на одной этой улице, машина включается сама по себе или в доме начинают мерцать огни, — и это очень быстро обостряет ситуацию, все начинают обвинять друг друга в том, что они, возможно, инопланетяне из космоса или работают на них, и это просто перерастает в то, что мы видели в последнее время... Это утверждение о том, как легко люди могут просто войти в режим страха и паники, потерять рациональное мышление и просто выбрать одну из сторон, а их сосед вдруг становится их врагом и просто ищет злодея или кого-то, кого может считать не человеком. Люди должны посмотреть этот эпизод, а затем хорошенько посмотреть в зеркало и немного подумать — и продолжить свою жизнь.

Самое опасное, что мы можем сделать как люди, это подвергнуть людей обезличиванию — тех, кого называют "оппозиция"; людей, которые с нами не согласны. Это люди, какие бы у них ни были взгляды, и как только вы начинаете их обезличивать и запрещать, то это очень скользкая дорожка, это приводит к исторически ужасным вещам.

Как бы вы ни ненавидели людей, которые с вами не согласны и считаете, что они разрушат ваш образ жизни, они — люди, и вы должны попытаться понять, почему им нужно что-то другое, нежели вам. Тогда, может быть, мы все сможем найти что-то общее и близкое к среднему мнению, вместо того чтобы говорить: "Либо со мной, либо против меня"».

BUMBLEFOOT: The Most Dangerous Thing We Can Do As People Is To Dehumanize Those Who Don





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