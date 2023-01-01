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*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
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Bumblefoot

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|||| 24 сен 2023

BUMBLEFOOT: «Я слишком много ездил»



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В интервью Detroit's WRIF Ron "Bumblefoot" Thal прокомментировал свои недавние слова относительно того, что ему хотелось бы поменьше ездить в туры и больше времени проводить дома:

«Мне придётся гастролировать с группами, с которыми я работал. Я не могу этого не делать и тем самым тормозить развитие группы, и я не хотел бы, чтобы фанаты думали, что я не хочу присутствовать. Но что касается направления моей собственной жизни и того, что я хочу в ней изменить, то я хочу продюсировать больше групп. Я люблю преподавать, но, безусловно, я хочу больше продюсировать и заниматься сведением, больше заниматься творчеством и меньше путешествовать. Я был отсутствующим мужем на протяжении десятилетий, и это несправедливо по отношению к моей собственной жизни и людям в моей жизни. Поэтому я стараюсь как можно меньше путешествовать и гастролировать и просто жить для себя, пока я не умер».

По его словам, он по-прежнему получает огромное удовольствие от выступлений и возможности открывать для себя новые места во время поездок.

«Это множество переменных, которые складываются в одно целое. Путешествие, знакомство с новым местом, новой культурой, новой едой, новым тем и этим, знакомство с новыми людьми, занятие любимым делом. А затем — всё остальное. Это стабильность и всё, что у тебя есть, — быть дома, просыпаться в одно и то же время, в одной и той же постели, есть еду, которая лежит в твоём холодильнике, ходить в спортзал в одно и то же время, посещать свою студию и просто... Да, мне долгое время не хватало этой стабильности, и я многое упустил. Так что получается, что есть и свои плюсы, есть и свои минусы. Существует столько замечательных возможностей, но в то же время вам не хватает нормальной жизни и тех замечательных мелочей, которые не стоит сбрасывать со счетов».




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