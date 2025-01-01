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Bumblefoot

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BUMBLEFOOT: «JOE WALSH мне отказал»



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BUMBLEFOOT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как ему удалось заполучить для своего нового альбома "Bumblefoot ...Returns!" гитариста QUEEN Brian'a May:

«Мы пересекались в прошлом, и я спросил. Когда речь идет о ком угодно подобном, вы просто спрашиваете, и если они говорят «да», они говорят «да»; если они говорят «нет», они говорят «нет». И если они говорят «нет», им не нужно давать объяснения или что-то еще. Отказ - это нормально».

Упомянув, что Steve Vai и Guthrie Govan также приняли участие в записи "Bumblefoot ...Returns!", он продолжил:

«Мне повезло, что я не хотел приглашать много гостей. Я не хотел, чтобы это было похоже на эстрадное шоу с миллиардом гостей и всё такое. Просто некоторые песни казались мне такими, что им нужен определенный характер, чтобы дополнить их. И для меня это было совершенно очевидно, когда я сочинял такую песню. Это было что-то вроде: «Есть только один человек, который может улучшить эту вещь глазурью на торте» — или я должен сказать «вишенкой на макушке». Я попросил Brian'a, а он такой замечательный человек, такая удивительная душа. И он согласился, и это замечательно. А Steve Vai и Guthrie — старые друзья. С Derek Sherinian'ом вообще было легко — мы уже работали в скольких группах; мы постоянно работаем вместе. Это было что-то вроде: «Эй, хочешь сыграть на моем сольнике?» «Конечно».

Был только один человек, которого я спросил, а он послушал песню и сказал: „Похоже, что композиция закончена, и я не думаю, что могу что-то добавить к ней“. Это песня «Griggstown Crossing». Есть один человек, который, как мне кажется, идеально подошел бы для этой композиции: Joe Walsh. Он сказал, что чувствует, что песня уже готова и ему нечего к ней добавить. Я с этим не согласен. Поэтому я сыграл на ней сам так, как представлял себе его игру. Я использовал ток-бокс и сделал соло с ток-боксом, а вместо слайда сыграл на безладовом грифе. Так что я сыграл безладовое соло с использованием ток-бокса, как я и представлял себе его возможный подход. Так что эта вещь определенно была вдохновлена им, Peter Frampton'ом - всеми этими великими исполнителями, которые хорошо известны использованием ток-бокса».




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