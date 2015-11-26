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Bumblefoot

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6 май 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»

3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT

19 июл 2020 : 		 Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL

4 июн 2020 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР

3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»

8 май 2020 : 		 BUMBLEFOOT записал кавер-версию IRON MAIDEN

15 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустил новый трек

13 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустит новый трек

14 окт 2019 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, QUEEN

31 дек 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, THE BEATLES, GUNS N' ROSES

11 сен 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, KISS, GUNS N' ROSES

17 май 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL на EMP Label Group

12 апр 2017 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Рок никогда не умрёт»

3 апр 2017 : 		 BUMBLEFOOT о пребывании в GUNS N' ROSES

31 мар 2017 : 		 Фильм с участием BUMBLEFOOT'a выйдет весной

27 мар 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL не заинтересован в концертах возродившихся GUNS N' ROSES

7 июл 2016 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL об уходе из GUNS N' ROSES

26 янв 2016 : 		 Басист MEGADETH на новом треке BUMBLEFOOT

24 дек 2015 : 		 BUMBLEFOOT запустил "Bumblefoot Rock Project"

23 ноя 2015 : 		 Новое видео BUMBLEFOOT

29 окт 2015 : 		 BUMBLEFOOT ответил на вопросы Playboy
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BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»



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В рамках недавнего интервью Ron "Bumblefoot" Thal коснулся изнанки музыкального бизнеса и своего пути в нём:

«Музыкальный бизнес состоит из 99 % людей, наполненных дерьмом. Я говорю вам это прямо. Позвольте мне посмотреть прямо в камеру: 99 процентов — это полная херь... В музыкальном бизнесе полно людей, которые просто манипулируют другими, — теми, кто охотится на страстных людей, и таких людей очень много. Так что ты учишься каждый раз, когда тебя облапошивают. Это лучшее образование, которое вы можете получить. Вы можете отучиться четыре или восемь лет в колледже, но пока вас не поимеет музыкальный бизнес, какой-нибудь ерундовый рекорд-лейбл, менеджер, некоторые продюсеры, которые на самом деле не являются продюсерами, — им просто платят за то, что они сидят на диване, пока вы делаете всю техническую работу, а они просто сидят, питаясь за чужой счёт, и говорят: "Сделай это снова". "Ну что мы должны сделать по-другому?" "Просто сделай это снова"; знаете, у них нет ни единой творческой косточки в теле — вы учитесь тому, чего не надо делать. И это важно — очень важно.

Вы должны понимать, что такое каждая работа, что такое каждая задача, чтобы знать, когда кто-то не справляется со своими обязанностями. Вы должны знать, как управлять; вы должны знать, как бронировать; вы должны знать, как быть менеджером тура; вы должны знать, как быть пиарщиком; вы должны понимать, как издавать, размещать песни и продвигать их — вы должны понимать всё это, и у вас должен быть определённый опыт в этом, чтобы вы знали, когда кто-то не справляется со своей работой. Потому что на самом деле вы хотите, надеетесь быть самым глупым человеком в комнате, окружённым людьми, которые являются экспертами и гораздо более квалифицированными, чем вы, во всех вопросах, которые вы им поручили. В то же время вы должны быть очень осторожны — не давайте им ключи от вашего королевства, потому что они воспользуются этим и всё украдут».

Ex-GUNS N





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