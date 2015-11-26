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BUMBLEFOOT : «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»



В рамках недавнего интервью Ron "Bumblefoot" Thal коснулся изнанки музыкального бизнеса и своего пути в нём:



«Музыкальный бизнес состоит из 99 % людей, наполненных дерьмом. Я говорю вам это прямо. Позвольте мне посмотреть прямо в камеру: 99 процентов — это полная херь... В музыкальном бизнесе полно людей, которые просто манипулируют другими, — теми, кто охотится на страстных людей, и таких людей очень много. Так что ты учишься каждый раз, когда тебя облапошивают. Это лучшее образование, которое вы можете получить. Вы можете отучиться четыре или восемь лет в колледже, но пока вас не поимеет музыкальный бизнес, какой-нибудь ерундовый рекорд-лейбл, менеджер, некоторые продюсеры, которые на самом деле не являются продюсерами, — им просто платят за то, что они сидят на диване, пока вы делаете всю техническую работу, а они просто сидят, питаясь за чужой счёт, и говорят: "Сделай это снова". "Ну что мы должны сделать по-другому?" "Просто сделай это снова"; знаете, у них нет ни единой творческой косточки в теле — вы учитесь тому, чего не надо делать. И это важно — очень важно.



Вы должны понимать, что такое каждая работа, что такое каждая задача, чтобы знать, когда кто-то не справляется со своими обязанностями. Вы должны знать, как управлять; вы должны знать, как бронировать; вы должны знать, как быть менеджером тура; вы должны знать, как быть пиарщиком; вы должны понимать, как издавать, размещать песни и продвигать их — вы должны понимать всё это, и у вас должен быть определённый опыт в этом, чтобы вы знали, когда кто-то не справляется со своей работой. Потому что на самом деле вы хотите, надеетесь быть самым глупым человеком в комнате, окружённым людьми, которые являются экспертами и гораздо более квалифицированными, чем вы, во всех вопросах, которые вы им поручили. В то же время вы должны быть очень осторожны — не давайте им ключи от вашего королевства, потому что они воспользуются этим и всё украдут».







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