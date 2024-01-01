сегодня



BUMBLEFOOT о стримингах



BUMBLEFOOT в недавнем интервью обсудил то, как стриминговые сервисы существенно изменили роль звукозаписывающих лейблов в музыкальной индустрии, переведя их основной источник дохода с продажи физических альбомов на получение авторских отчислений через стриминговые платформы, такие как Spotify и Apple Music. Он также рассказал о технологическом прогрессе, который сделал высококачественное звукозаписывающее оборудование более доступным, чем когда-либо, позволив музыкантам и продюсерам создавать музыку профессионального уровня, не выходя из дома. В частности, он сказал:



«Звукозаписывающая компания давала вам в долг под 900 процентов, чтобы вы могли пойти в студию, что сейчас вы можете сделать на своем ноутбуке, но в то время это были большие деньги и множество всякой всячины. Все было очень дорого. Поэтому во всех цифрах было несколько лишних нулей. И вот лейбл дает вам полмиллиона долларов. Звучит как куча денег, но к тому времени, как вы закончите со студией, заплатите звукорежиссеру и продюсеру, оплатите все расходы, связанные с этим, и все такое, останется не так уж много. Вы ничего не положите себе в карман и будете должны эти деньги обратно. Так что теперь вам придется их отрабатывать. Так было раньше. А сейчас ты возвращаешь долг, и делаешь это с помощью продаж пластинок и всего остального, что может помочь тебе расплатиться. И на самом деле, главным были продажи пластинок. Если у вас была невыгодная сделка, и они владели частью издательского права, то при воспроизведении на радио они получали долю, а не авторы песен или управляющие издательскими правами, и все такое прочее. То есть это очень сложная, запутанная конструкция, но за всё нужно платить. И раньше лейблы поступали так: допустим, они продали альбомов на полмиллиона долларов. Они не говорили: «Хорошо, вы расплатились». Они говорили: «Ну, вы получали доллар из 10 долларов. Так что из этих полумиллиона вы вернули нам только 50 000, а остальные девять долларов вы должны нам за альбом». Да, много чего было. К тому же, вы получаете деньги только за 90 процентов альбомов, потому что они подразумевают, что 10 процентов будут разбиты, когда их доставят в музыкальные магазины. Там было много всяких заморочек. И тогда твой менеджер, который заботится обо всем за тебя, получает 15 или 20 процентов. И он получает их - может быть, если у вас плохая сделка, он получает их брутто, а не нетто. Он не в команде с вами. Так что он сидит и собирает деньги, пока вы вкалываете. Каждый может заключить для вас плохую сделку. А если они получают валовую выручку, а не чистую, значит, они не в команде. Они не находятся с вами в одной упряжке. Поэтому для них это неважно. Очень много плохих менеджеров, которые посылают вас заниматься своими делами, а сами зарабатывают гораздо больше, чем участники группы, но при этом практически ничего не делают - просто говорят: «О, звонил такой-то человек». 'О, хорошо.' 'Перезвони им'. И так было довольно часто. Сейчас все по-другому. Это больше похоже на прямые отношения с людьми, которым нравится ваша музыка или которые хотят ее услышать. Так что между вами все напрямую, и это хорошо».







+1 -0



просмотров: 98

