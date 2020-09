12 сен 2020



DON DOKKEN : «Не нравится, как я пою? Да поцелуйте меня в зад!»



Вокалист DOKKEN DON DOKKEN в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, что он может возразить на критику фанатов по поводу концертных выступлений группы:



«Думаю, они могут поцеловать меня в зад. Я видел критику.



Операция затронула не только мою руку и мою кисть, но и многое другое. Когда я вышел из хирургии, я не мог ходить; я был в ходунках, я был в инвалидном кресле. У меня ничего не было. Я даже не мог пройти больше 10 футов без того, чтобы не сесть. Поэтому, когда я [выступал в Metal Hall Of Fame в Анахайме, Калифорния, в январе], я помню, как сказал: "Я не уверен, что смогу стоять здесь пять минут, чтобы спеть эту песню". Я, наверное, не смогу. Но у меня получилось. А потом я решил ради эксперимента около двух месяцев спустя вновь выйти на сцену, и мы сделали эти шоу LYNCH MOB / LITA FORD / DOKKEN, я продержался первые два шоу, а потом на третьем я уже должен был сидеть на стуле, я просто не мог стоять. Мои ноги разъезжались.



Когда они перерезали все мышцы и перерезали все нервы — я не врач, — видимо, они затронули мышцы, идущие к бёдрам, мышцы, идущие к спине, ноги, всё. Они просто порезали меня. Так что это была тяжёлая борьба.



Я каждый день хожу с собаками на пешие прогулки. Когда я хожу по своим оленьим тропам на своей территории и гуляю — всё это нелегко и болезненно, но я просто продолжаю ходить и гулять, и ходить в походы, пытаюсь наращивать мускулатуру ног. А потом люди говорят: "Да, я видел Don'a вживую, чувак. Он был ужасен. Он просто стоял там. Он выглядел не очень здорово". Но они-то и понятия не имеют, что со мной было. Это чудо, что я смог устроить три шоу подряд с LYNCH MOB. Мы провели три дня без выходных. Я справился. Был ли я на максимуме? Нет. Я пел, как мог бы? Нет. Это другое дело.



Когда они вошли мне в шею через спину, видимо, они повредили одну из моих голосовых связок. Вот почему сегодня я звучу немного хрипловато — мой голос сейчас немного хриплый. Так что они и с моими голосовыми связками что-то сделали. Я просто встречаюсь с каждым доктором на планете, пытающимся помочь.



Что касается фэнов, то я уже давно начитался такого... Всегда на каждую сотню фэнов, которые хотят сказать, что группа была не очень хороша, найдутся другие три тысячи человек, которые счастливы. И это всё, что имеет значение. Люди поют вместе с DOKKEN, поют припевы, вздымают руки ввысь — "Into The Fire" и "It's Not Love" — вот что важно.



В интернете наверняка сидит парень, который работает в Сабвее, делая сэндвичи с тунцом, и этот парень это может прочитать... Этот парень меня расколол. Он сказал: "Я видел DOKKEN восемь раз в прошлом году. Они всякий раз отстой". Ну а тогда какого чёрта ты пришёл на шоу восемь раз? Ты приходил к нам восемь раз, и ты действительно нас ненавидел? Ну так просто перестань и всё».







