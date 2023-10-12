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DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»



DON DOKKEN в недавнем интервью коснулся темы смерти Криса Корнелла:



«Крис Корнелл был одним из моих любимых исполнителей. Боже, у него был просто потрясающий вокал, и у него было великолепное звучание. И когда я посмотрел видео, как он выступал в Детройте [в ночь перед смертью], и когда он сказал: "Увидимся на гастролях". У него жена и дети. Он возвращается в свой гостиничный номер и вешается. Я не понимаю.



Жизнь коротка, мужик. Мы не рождаемся с сертификатом, в котором написано: "Ты родился, и мы обещаем, что у тебя будет прекрасная жизнь". Так не бывает. Ты должен бороться за результат, ты должен бороться за то, что ты хочешь делать, ты должен бороться за то, чтобы быть музыкантом, ты должен бороться за то, чтобы продолжать жить. Но многие из таких парней просто впадают в депрессию. Это генетическое, и они кончают жизнь самоубийством. У меня сердце разрывалось, когда Крис это сделал. И Лейн [Стейли], и все остальные группы, я просто не могу этого понять.



У меня депрессия. У меня биполярное расстройство. То я на подъеме, то на спаде. Иногда мне хочется написать рок-песню — в хорошем темпе, настоящий рок-н-ролл. Именно в таком настроении я нахожусь. А на следующий день я чувствую себя угрюмым и могу написать песню типа "Heaven Sent". Все зависит от того, что даст мне Вселенная. Но я бы никогда не покончил с собой. У меня есть дети, у меня есть семья, и я просто не могу позволить себе такое. Но это уже другая история».







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