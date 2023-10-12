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*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
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Don Dokken

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12 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»

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19 фев 2014 : 		 Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки

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25 июл 2012 : 		 DON DOKKEN чуть не погиб в Болгарии
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|||| сегодня

DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»



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DON DOKKEN в недавнем интервью коснулся темы смерти Криса Корнелла:

«Крис Корнелл был одним из моих любимых исполнителей. Боже, у него был просто потрясающий вокал, и у него было великолепное звучание. И когда я посмотрел видео, как он выступал в Детройте [в ночь перед смертью], и когда он сказал: "Увидимся на гастролях". У него жена и дети. Он возвращается в свой гостиничный номер и вешается. Я не понимаю.

Жизнь коротка, мужик. Мы не рождаемся с сертификатом, в котором написано: "Ты родился, и мы обещаем, что у тебя будет прекрасная жизнь". Так не бывает. Ты должен бороться за результат, ты должен бороться за то, что ты хочешь делать, ты должен бороться за то, чтобы быть музыкантом, ты должен бороться за то, чтобы продолжать жить. Но многие из таких парней просто впадают в депрессию. Это генетическое, и они кончают жизнь самоубийством. У меня сердце разрывалось, когда Крис это сделал. И Лейн [Стейли], и все остальные группы, я просто не могу этого понять.

У меня депрессия. У меня биполярное расстройство. То я на подъеме, то на спаде. Иногда мне хочется написать рок-песню — в хорошем темпе, настоящий рок-н-ролл. Именно в таком настроении я нахожусь. А на следующий день я чувствую себя угрюмым и могу написать песню типа "Heaven Sent". Все зависит от того, что даст мне Вселенная. Но я бы никогда не покончил с собой. У меня есть дети, у меня есть семья, и я просто не могу позволить себе такое. Но это уже другая история».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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12 окт 2023
Hellg
Это чудовищное испытание для творческого человека. А точнее, для музыканта, играющего на инструменте.
Крис Энжилус из The Angelic Process так и не смог выкарабкаться из депрессии и наложил на себя руки, после того как понял, что травма не позволит ему играть на гитаре.
12 окт 2023
Aiming High
Hellg, а алкоголь или наркотики он употреблял?
12 окт 2023
Hellg
Aiming High, я не интересовался, да и вообще о группе очень мало информации. Даже про травму мало что известно.
Не исключено, но что с того?
12 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
Hellg, классная музыка у них была, у ангелов, болезненно-мечтательная. Криса всю жизнь беспокоили разные психические расстройства. Кит Эмерсон вроде был здоровым, но покончил с собой, когда больше не смог играть. Хорошо, что Великий Рыжий Гений не из Металлики смог пройти через это.

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