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Don Dokken

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DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы



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В последнем выпуске подкаста "Battleline" Don Dokken рассказал об участии DOKKEN в американском стадионном туре "Monsters Of Rock" 1988 года, в котором также принимали участие VAN HALEN, SCORPIONS, METALLICA и KINGDOM COME. Тур начался 27 мая того года в Ист-Трое (штат Висконсин) и состоял из 28 концертов, завершившихся 30 июля в Денвере.

Don поведал:

«Да, это был трудный тур, потому что они ещё не записали "Black Album". Сейчас METALLICA — самая успешная группа в мире... И, возможно, именно из-за METALLICA мы и распались. Потому что когда мы участвовали в стадионном туре, METALLICA каждый день выходила на сцену с настроем из серии: "сделай или умри". Они выкладывались на 100, 110 процентов. Они отрывались. Они тогда только выпустили альбом "...And Justice For All", который не был моим любимым альбомом METALLICA. И у них ещё не было "Black Album", который привёл их к звёздному статусу. Я говорил участникам своей группы: "Посмотрите на METALLICA". Они выступали перед нами, и у нас был один и тот же менеджер. Я говорил ему: "Клифф [Бернштейн], я знаю, что они открывают выступление и зарабатывают в два раза меньше нас, но не мог бы ты поставить их после нас?" Потому что когда METALLICA выходила на сцену и закрывала выступление какой-нибудь "Kill 'Em All" или чем-то подобным, мы выходили на сцену, исполняя "In My Dreams", и выглядели практически как THE MONKEES, потому что мы — прямолинейная рок-н-ролльная группа. Но я очень уважал METALLICA, потому что мы были в Техасе, и там было около 40 градусов, а они выходили на сцену в 3 часа, и там было просто адски жарко. Но они выступали каждый день. У METALLICA было такое мышление: "Если это наше последнее шоу, мы умрём. Так тому и быть". Они выкладывались на 110 процентов.

Мы были в туре полтора года. И я думаю, что мы просто зазнались. Мы гастролировали с AEROSMITH и остальными группами, и мы не очень хорошо играли из-за наркотиков, на мой взгляд. Я находился на сцене перед сотней тысяч человек и пытался при этом петь, на меня были направлены все камеры, меня транслировали на больших экранах, а затем камера направилась на Джорджа [Линча, гитариста DOKKEN] во время соло, а я смотрю туда, а Джорджа на сцене нет. Где Джордж? Я слышу, как он играет, но его нет на сцене, потому что он стоит за своими усилителями Marshall и употребляет кокс. Я просил, умолял и говорил: "Ребята, вы можете как-нибудь обойтись без наркоты в течение 90 минут?" И чаще всего они отвечали "нет". Они употребляли кокс на сцене, и это меня очень угнетало. Я создал группу, она называется DOKKEN, и все употребляли кокс на сцене. И я подумал: "Господи Иисусе". И тогда группа распалась».




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16 окт 2023
ChatGPT
доккен стал местным жириком?
Like!2
16 окт 2023
Гепард
Развалу группы поспособствовал сам Дон Доккен. Ну серьезно: называть группу в честь себя любимого, и надеяться, что мастодонт Линч согласиться вечно пахать в тени чужого имени? И ведь он предлагал Дону переименоваться во что-то более нейтральное, но нет. Нарциссизм штука такая.
16 окт 2023
ChatGPT
Гепард, ну и их музыка никогда не нравилась, вот вообще. как по мне, вообще нарциссизм неуместный
16 окт 2023
olly71
ChatGPT, одна песня которую они написали для * Кошмары на улице вязов * норм а всё остальное как то не то вообще . хотя дома где то даже валяется двд с их всеми клипами.
16 окт 2023
gravitgroove
- "Да, это был трудный тур, потому что они ещё не записали "Black Album"

Будто потом им легче стало. У ...And Justice... платина уже в октябре была, будто они глэм-метал играют, а вышел альбом в конце августа! И платина за MOP уже была в июле, так что тоже не голодали. Просто не торчали, как некоторые, не "взбадривали десны" , как тот же ПРИНЦЕССА кривизны и грязи - Толоконникова от гитары - Линч. И к сожалению этот синдром передался Хэммету тоже.
16 окт 2023
M
Mike Barlow
Наверное, все же, не турне, а наркотики?
Like!1

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