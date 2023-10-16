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США
16 окт 2023 :
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DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы
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DON DOKKEN: «MICK MARS написал массу песен MÖTLEY CRÜE»
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DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию!»
26 сен 2023 :
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DON DOKKEN: «Правая рука у меня парализована»
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DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»
27 янв 2021 :
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DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»
13 янв 2021 :
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JEFF PILSON ответил на критику DOKKEN'a
27 дек 2020 :
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DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»
23 дек 2020 :
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DON DOKKEN — о пластинке LYNCH/PILSON: «Ну я как-то посерьёзнее»
29 ноя 2020 :
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DON DOKKEN: «Это будет достаточно ужасный год для Америки»
12 сен 2020 :
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DON DOKKEN: «Не нравится, как я пою? Да поцелуйте меня в зад!»
27 июл 2020 :
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DON DOKKEN винит правительство
25 янв 2020 :
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Переиздание альбома DON DOKKEN выйдет с бонус-треками
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Акустика от DON DOKKEN
21 ноя 2016 :
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Бывший вокалист SKID ROW присоединился на сцене к DON'y DOKKEN'y
4 май 2015 :
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DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN
9 сен 2014 :
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DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN
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Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки
22 дек 2012 :
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DON DOKKEN в акустике
10 окт 2012 :
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DON DOKKEN и MICHAEL SCHENKER: первое превью
25 июл 2012 :
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DON DOKKEN чуть не погиб в Болгарии
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DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы
В последнем выпуске подкаста "Battleline" Don Dokken рассказал об участии DOKKEN в американском стадионном туре "Monsters Of Rock" 1988 года, в котором также принимали участие VAN HALEN, SCORPIONS, METALLICA и KINGDOM COME. Тур начался 27 мая того года в Ист-Трое (штат Висконсин) и состоял из 28 концертов, завершившихся 30 июля в Денвере.
Don поведал:
«Да, это был трудный тур, потому что они ещё не записали "Black Album". Сейчас METALLICA — самая успешная группа в мире... И, возможно, именно из-за METALLICA мы и распались. Потому что когда мы участвовали в стадионном туре, METALLICA каждый день выходила на сцену с настроем из серии: "сделай или умри". Они выкладывались на 100, 110 процентов. Они отрывались. Они тогда только выпустили альбом "...And Justice For All", который не был моим любимым альбомом METALLICA. И у них ещё не было "Black Album", который привёл их к звёздному статусу. Я говорил участникам своей группы: "Посмотрите на METALLICA". Они выступали перед нами, и у нас был один и тот же менеджер. Я говорил ему: "Клифф [Бернштейн], я знаю, что они открывают выступление и зарабатывают в два раза меньше нас, но не мог бы ты поставить их после нас?" Потому что когда METALLICA выходила на сцену и закрывала выступление какой-нибудь "Kill 'Em All" или чем-то подобным, мы выходили на сцену, исполняя "In My Dreams", и выглядели практически как THE MONKEES, потому что мы — прямолинейная рок-н-ролльная группа. Но я очень уважал METALLICA, потому что мы были в Техасе, и там было около 40 градусов, а они выходили на сцену в 3 часа, и там было просто адски жарко. Но они выступали каждый день. У METALLICA было такое мышление: "Если это наше последнее шоу, мы умрём. Так тому и быть". Они выкладывались на 110 процентов.
Мы были в туре полтора года. И я думаю, что мы просто зазнались. Мы гастролировали с AEROSMITH и остальными группами, и мы не очень хорошо играли из-за наркотиков, на мой взгляд. Я находился на сцене перед сотней тысяч человек и пытался при этом петь, на меня были направлены все камеры, меня транслировали на больших экранах, а затем камера направилась на Джорджа [Линча, гитариста DOKKEN] во время соло, а я смотрю туда, а Джорджа на сцене нет. Где Джордж? Я слышу, как он играет, но его нет на сцене, потому что он стоит за своими усилителями Marshall и употребляет кокс. Я просил, умолял и говорил: "Ребята, вы можете как-нибудь обойтись без наркоты в течение 90 минут?" И чаще всего они отвечали "нет". Они употребляли кокс на сцене, и это меня очень угнетало. Я создал группу, она называется DOKKEN, и все употребляли кокс на сцене. И я подумал: "Господи Иисусе". И тогда группа распалась».
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Будто потом им легче стало. У ...And Justice... платина уже в октябре была, будто они глэм-метал играют, а вышел альбом в конце августа! И платина за MOP уже была в июле, так что тоже не голодали. Просто не торчали, как некоторые, не "взбадривали десны" , как тот же ПРИНЦЕССА кривизны и грязи - Толоконникова от гитары - Линч. И к сожалению этот синдром передался Хэммету тоже.