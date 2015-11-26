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Don Dokken

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DON DOKKEN — о пластинке LYNCH/PILSON: «Ну я как-то посерьёзнее»



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DON DOKKEN в рамках программы "The Classic Metal Show" подверг критике недавно выпущенную пластинку кавер-версий LYNCH/PILSON:

«Но это ведь не тяжёлые хиты. Без обид, это хорошие песни, но это ванильные мелодии [напевает "It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)"]. Они зажгли или просто вставили гитарные соло [в них]?

Им, должно быть, очень скучно. Но знаешь, у всех есть своя мантра, у всех есть свои финансовые обязательства. Если звукозаписывающая компания готова дать тебе денег, чтобы ты выпустил банальщину, то выпускай. Но я надеюсь, что мои стандарты как автора песен немного выше. Если я собираюсь сделать ремейк, я сделаю что-нибудь суперкрутое — например "Paint It Black" от THE [Rolling] STONES или "Revolution" от THE BEATLES, или что-нибудь потрясающее, я сделаю что-то вроде этого. Я не собираюсь перепевать Кэрол Кинг.

Я не понимаю. Я не знаю, что происходит с этими парнями. Я не особо с ними общаюсь. Мы с Lynch'ем время от времени разговариваем, потому что он всегда хотел переехать в Санта-Фе, это его мечта. Он всегда хотел приехать в Нью-Мексико. И я ему сказал: "Эй, вы можете приехать и остаться в казите — как их здесь называют, казита, гостевой дом — и если вы хотите отправиться в поход"... Он ходит в походы, он пеший турист. Итак, у меня 13 акров. Он может легко заблудиться. И я не собираюсь его искать».

DON DOKKEN Weighs In On LYNCH/PILSON



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


23 дек 2020, 11:58		"Это хорошие песни, но это ванильные мелодии".

Это он о музыке Доккен?


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