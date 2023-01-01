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DON DOKKEN не хочет писать книгу



В рамках недавней беседы с DON'ом DOKKEN'ом у него спросили о том, не планирует ли он таки сесть за мемуары:



«Я получал предложения на протяжении десятилетий. Многие группы пишут автобиографию, например, [MÖTLEY CRÜE] "The Dirt" и все такое прочее, и я всегда отказывался. Они предложили мне просто кучу денег, чтобы я написал историю DOKKEN, потому что она прекрасна и трагична. А я сказал, что не хочу писать книгу, потому что если я расскажу правду о том кошмаре, который творился в течение восьми лет с еще тремя парнями [в классическом составе DOKKEN], это будет невесело. Я не хочу никого подставлять под удар. Я не хочу говорить о том, что у меня было три члена, которые были полностью зависимы от кокаина и алкоголя. Я не защищаю себя. Просто я никогда не употреблял кокаин. Я никогда не любил выпить пятую рюмку Jack Daniel's перед выступлением; это просто было не мое. И это в какой-то степени разрушило группу».







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