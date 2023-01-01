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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Don Dokken

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7 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN не хочет писать книгу

16 окт 2023 : 		 DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы

15 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «MICK MARS написал массу песен MÖTLEY CRÜE»

12 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»

30 сен 2023 : 		 DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию!»

26 сен 2023 : 		 DON DOKKEN: «Правая рука у меня парализована»

29 июн 2021 : 		 DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»

27 янв 2021 : 		 DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»

13 янв 2021 : 		 JEFF PILSON ответил на критику DOKKEN'a

27 дек 2020 : 		 DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»

23 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о пластинке LYNCH/PILSON: «Ну я как-то посерьёзнее»

29 ноя 2020 : 		 DON DOKKEN: «Это будет достаточно ужасный год для Америки»

12 сен 2020 : 		 DON DOKKEN: «Не нравится, как я пою? Да поцелуйте меня в зад!»

27 июл 2020 : 		 DON DOKKEN винит правительство

25 янв 2020 : 		 Переиздание альбома DON DOKKEN выйдет с бонус-треками

6 июн 2017 : 		 Акустика от DON DOKKEN

21 ноя 2016 : 		 Бывший вокалист SKID ROW присоединился на сцене к DON'y DOKKEN'y

4 май 2015 : 		 DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN

9 сен 2014 : 		 DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN

19 фев 2014 : 		 Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки

22 дек 2012 : 		 DON DOKKEN в акустике

10 окт 2012 : 		 DON DOKKEN и MICHAEL SCHENKER: первое превью

25 июл 2012 : 		 DON DOKKEN чуть не погиб в Болгарии
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|||| сегодня

DON DOKKEN не хочет писать книгу



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В рамках недавней беседы с DON'ом DOKKEN'ом у него спросили о том, не планирует ли он таки сесть за мемуары:

«Я получал предложения на протяжении десятилетий. Многие группы пишут автобиографию, например, [MÖTLEY CRÜE] "The Dirt" и все такое прочее, и я всегда отказывался. Они предложили мне просто кучу денег, чтобы я написал историю DOKKEN, потому что она прекрасна и трагична. А я сказал, что не хочу писать книгу, потому что если я расскажу правду о том кошмаре, который творился в течение восьми лет с еще тремя парнями [в классическом составе DOKKEN], это будет невесело. Я не хочу никого подставлять под удар. Я не хочу говорить о том, что у меня было три члена, которые были полностью зависимы от кокаина и алкоголя. Я не защищаю себя. Просто я никогда не употреблял кокаин. Я никогда не любил выпить пятую рюмку Jack Daniel's перед выступлением; это просто было не мое. И это в какой-то степени разрушило группу».




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