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DON DOKKEN : «Это будет достаточно ужасный год для Америки»



DON DOKKEN в рамках беседы с Audio Ink Radio летом этого года поговорил о том, как справляется с коронакризисом, и какими будут концерты после пандемии:



«Это должен был быть одним из самых ярких в плане туров годом. Мы должны были катать концерты с февраля по октябрь — дать 30–40 концертов, но пришёл COVID и всё убрал. Очевидно, что всё это принесло нам финансовые потери и заперло по домам. Мы отыграем два концерта на этой неделе (интервью было в июле), два концерта на улице, и посмотрим, как всё пройдёт. Должна быть социальная дистанция, они проверят у всех температуру. Так уже проходило несколько концертов, и всё сработало нормально. Так что посмотрим, как всё будет.



Я не хочу им заразиться. Я не особо парюсь поймать его на концертах, я куда больше волнуюсь, что смогу это сделать во время перелётов — у нас шесть рейсов, так что я больше волнуюсь из-за этого».



По словам Don'a, больше для его группы концертов не будет:



«Думаю, после них я пока возьму паузу и отдохну остаток этого года. Это слишком похоже на игру в русскую рулетку — летать по стране и играть концерты — это слишком опасно. Мы обязаны отыграть эти два концерта, и мы сделаем их. Они должны быть прагматиками и сделать все приготовления, и я думаю, что после этой недели я залягу на дно на своём ранчо. У меня тринадцать акров, никаких соседей поблизости, и я не буду ни о чём беспокоиться. Я легко могу оставаться там со своими собаками. Думаю, я так и сделаю. И надеюсь, хвала Господу, кто-то всё-таки сделает вакцину. Но я не думаю, что это случится в течение года. Любопытно будет посмотреть. Мы уже в неприятностях, наша страна, и это может быть просто ужасным годом для всей Америки».













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