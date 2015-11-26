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DON DOKKEN : «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»



Лидер DOKKEN Don Dokken в недавнем интервью сказал, что будет стараться держаться подальше от тем COVID-19 и правительства при создании новых песен группы:



«Я никогда не был человеком, обладающим политическими взглядами. Я никогда не вмешивался. Я не думаю, что участвовал в голосовании, — мне стыдно — до тех пор, пока я не достиг 50-ти. Я просто не интересовался политикой.



Я буду счастлив через 31 день, когда Трамп уйдёт с поста. Я думаю, что наша страна погрязла в дерьме, и мне стыдно. И я чувствую, что [когда] я снова поеду в тур, если кто-то спросит: "Откуда ты?", я скажу: "Канада". Мы сейчас не очень популярны.



Когда у вас президент — давайте будем честными, его два любимца — это Ким Чен Ын и Владимир Путин — два массовых убийцы, и это его приятели — это мне о чём-то да говорит. Да ладно, чувак. Путин ведь работал в КГБ, бросил десятки тысяч человек в тюрьму, забрал все их деньги, отобрал все деньги миллиардеров, присвоил их себе, а потом мы узнаем, что два дня назад КГБ вскрыло всю нашу систему безопасности. И Трамп ничего не сказал, потому что Путин — его приятель.



Я не могу изменить мир. Но я просто пытаюсь сделать всё, что в моих силах. Я стараюсь держаться подальше от новостей и CNN, потому что я не хочу писать песни о том, что происходит, так как я всегда делал это раньше, о том, что происходит в моей жизни. Но в мире бардак.



Don повторил популярную точку зрения о том, что компания Pfizer утаивала положительные новости о своей вакцине о коронавирусе до тех пор, пока Джо Байден не получил достаточное количество голосов на выборах, чтобы стать избранным президентом:



«Я считаю несколько ироничным то, что за неделю до выборов я сказал: "Не удивляйтесь, если — кто бы ни победил, Трамп или Байден — не удивляйтесь, если через неделю после выборов, как по волшебству, у них появится вакцина. Неделю. Вы не думаете, что эта вакцина уже несколько месяцев была у них на подхвате? Потому что они не хотели, чтобы Трамп получил эту заслугу. Они говорили: "О, мы выпустили вакцину", Трамп — хвастун, и так всё и было. Они не хотели, чтобы Трампу приписывали заслуги за проведение [операции Белого дома] по инициативе Warp Speed, так что они просто всё придержали, а как выборы закончились, такие сразу: "Эй, у нас есть вакцина — две из них". Это был совершенно политический шаг. Вы чертовски хорошо знаете, что компания Pfizer сказала, что кто бы вы ни были, республиканец или демократ, они не хотели, чтобы Трамп имел возможность приписать себе эту заслугу, даже несмотря на то, что начал программу Warp Speed. Он по сути открыл чековую книжку и сказал: "Любой учёный в мире, который хочет над этим поработать, — вперёд!»







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