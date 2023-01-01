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Don Dokken

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DON DOKKEN о фильме про DOKKEN



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DON DOKKEN в беседе с White Line Fever рассказал о готовящемся фильме о DOKKEN, работать над которым будет режиссёр картины о MÖTLEY CRÜE "The Dirt":

«Действие происходит в 1989 году. В нём участвуют четыре парня, которые являются фанатами DOKKEN, и они преследуют нас и пытаются с нами встретиться. Думаю, в этом и заключается завязка фильма. Так что нам всем пришлось выбирать актёра на роль каждого из нас. Мне прислали около шести человек на выбор. Меня спросили: "Кто похож на тебя?" Я ответил: "Никто из них". [Смеётся]».

На вопрос, как он узнал о том, что снимается фильм о DOKKEN, он ответил:

«Они просто позвонили нам и сказали: "Мы хотим снять фильм о DOKKEN". И Jeff [Pilson, бывший басист DOKKEN] должен был выбрать актёра, и George [Lynch, бывший гитарист DOKKEN], и Mick [Brown, бывший барабанщик DOKKEN] тоже, потому что мы больше не выглядим так, как в 1989 году. Нам всем пришлось выбирать актёра, который бы сыграл нашу роль. Это было довольно необычно».

Don рассказал, что не видел сценария:

«Я просто выбрал своего актёра и сказал: "Давай, играй". Они начали работу, когда появился COVID. А потом киноиндустрия будто заглохла».

Когда ведущий предположил, что выход фильма может привести к возобновлению интереса к DOKKEN, подобно тому, как "Dirt" привёл к тому, что MÖTLEY CRÜE объявили о стадионном туре менее чем через год после выхода картины, он ответил:

«Да, возможно, у нас появятся новые фанаты. Это зависит от того, хорош ли будет сам фильм».

На вопрос о том, выйдет ли картина о DOKKEN в кинотеатрах или будет показана на стриминговых сервисах, Don сказал:

«Я бы хотел дать вам все эти ответы, но у меня их нет. Мне просто сказали, что хотят снять фильм, а ещё будет документальный фильм о нас. Так что мне пришлось поехать в Лос-Анджелес, я отправился в Whisky A Go Go, и меня снимали, брали интервью, задавали вопросы о тогдашней сцене. Лично я этого не понял, потому что, по-моему, было снято столько документальных фильмов о "Whisky", "Rainbow" и 1980-х, когда у девушек были шикарные волосы, мини-юбки и бюстгальтеры с пушап. Я просто повторил то, что видел. У меня спросили: "Есть ли у вас какие-нибудь истории, о которых мы не знаем?" И я ответил: "Да, есть, но я не думаю, что мне стоит вам их рассказывать" [Смеётся]».

На вопрос о том, будет ли в документальном фильме о DOKKEN рассказано о драмах и междоусобицах, которые происходили внутри группы и в итоге привели к распаду классического состава, Don ответил:

«Я не знаю. Я на самом деле нахожусь в неведении. Я сказал им об этом. Да, наверное, это была главная причина распада DOKKEN, потому что три парня массово употребляли кокаин. Кокаин - это не мое. Так что я был как бы лишним в составе. Много выпивки, много тусовок. И на самом деле я был подавлен, потому что мы были так близки к тому, чтобы оказаться на вершине, быть группой-хедлайнером, а потом я просто не смог спасти коллектив. Это угнетало. Ты создаешь группу, работаешь всю жизнь, играя в барах и на задворках, а потом пытаешься сохранить себя. Посмотрите фильм о METALLICA, когда они записывали альбом ["St. Anger"], посмотрите, они же тогда практически распались. У них был психотерапевт в студии каждый день. "Some Kind Of Monster". И они реально показали, как психотерапевт разговаривает с ними, и они ругаются, а потом Jason Newsted ушёл из группы, и они всё это показали».




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