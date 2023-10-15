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Don Dokken

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DON DOKKEN: «MICK MARS написал массу песен MÖTLEY CRÜE»



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DON DOKKEN в недавней беседе прокомментировал нежелание MICK'a MARS'a больше ездить в турне:

«Я очень люблю его и чувствую себя ужасно, потому что у моего брата, который младше меня на 18 месяцев, тоже анкилозирующий спондилоартрит. То есть позвоночник срастается. Это очень болезненно. И я не знаю, как он выдержал то прощальное турне MÖTLEY. Я видел его четыре раза. У него был свой автобус, но в нем были сумки с морфием. У него была личная медсестра. Это было похоже на больничную палату в автобусе. И мне пришлось... Даже сейчас, когда я вспоминаю об этом, у меня на глаза наворачиваются слезы. Мне стало не по себе, потому что я люблю Mick'а, и я подумал: "Чувак, это отстой. Это просто отстой". Он выходил на сцену и говорил: "Хорошо, что у меня анкилозирующий спондилоартрит, иногда твоя шея как будто застывает [смотрит вверх], или [влево], или [вправо], или вниз. К счастью, моя голова повернута вниз, поэтому я могу видеть гриф [гитары]". Так он и продержался весь тур, потому что видел свой гриф. И это правда. Он сказал: "Моя шея была застывшей, так что я смог играть на гитаре"».

Dokken, который говорит, что знает Mars'a более четырех десятилетий, еще со времен его участия в группе VENDETTA, существовавшей до появления MÖTLEY CRÜE, назвал его "самым недооцененным гитаристом"

«Забудьте об умениях. Забудьте о долбаных хаммер-онах и копиях Эдди Ван Халена. Его ритм-игра, чувак, это просто супер. Mick Mars написал тонну песен MÖTLEY CRÜE. Он потрясающий ритм-гитарист, и он написал столько замечательных композиций в MÖTLEY CRÜE.

Никто не говорит о нем, потому что он очень закрытый человек. Кто-нибудь скажет, что [басист MÖTLEY CRÜE] Nikki Sixx написал все песни, а [барабанщик MÖTLEY CRÜE] Tommy Lee... Да пошли вы. В создании крутых, грувовых, крутых риффовых аптемповых песен MÖTLEY CRÜE огромную роль сыграл Mick Mars. Это всё благодаря ему!»




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15 окт 2023
V
Van Taig
Доккен разговорился чот, но в основном по делу пока.

просмотров: 320

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