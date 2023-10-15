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все новости группы
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США
16 окт 2023 :
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DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы
15 окт 2023 :
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DON DOKKEN: «MICK MARS написал массу песен MÖTLEY CRÜE»
12 окт 2023 :
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DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»
30 сен 2023 :
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DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию!»
26 сен 2023 :
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DON DOKKEN: «Правая рука у меня парализована»
29 июн 2021 :
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DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»
27 янв 2021 :
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DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»
13 янв 2021 :
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JEFF PILSON ответил на критику DOKKEN'a
27 дек 2020 :
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DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»
23 дек 2020 :
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DON DOKKEN — о пластинке LYNCH/PILSON: «Ну я как-то посерьёзнее»
29 ноя 2020 :
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DON DOKKEN: «Это будет достаточно ужасный год для Америки»
12 сен 2020 :
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DON DOKKEN: «Не нравится, как я пою? Да поцелуйте меня в зад!»
27 июл 2020 :
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DON DOKKEN винит правительство
25 янв 2020 :
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Переиздание альбома DON DOKKEN выйдет с бонус-треками
6 июн 2017 :
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Акустика от DON DOKKEN
21 ноя 2016 :
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Бывший вокалист SKID ROW присоединился на сцене к DON'y DOKKEN'y
4 май 2015 :
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DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN
9 сен 2014 :
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DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN
19 фев 2014 :
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Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки
22 дек 2012 :
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DON DOKKEN в акустике
10 окт 2012 :
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DON DOKKEN и MICHAEL SCHENKER: первое превью
25 июл 2012 :
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DON DOKKEN чуть не погиб в Болгарии
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сегодня
DON DOKKEN: «MICK MARS написал массу песен MÖTLEY CRÜE»
DON DOKKEN в недавней беседе прокомментировал нежелание MICK'a MARS'a больше ездить в турне:
«Я очень люблю его и чувствую себя ужасно, потому что у моего брата, который младше меня на 18 месяцев, тоже анкилозирующий спондилоартрит. То есть позвоночник срастается. Это очень болезненно. И я не знаю, как он выдержал то прощальное турне MÖTLEY. Я видел его четыре раза. У него был свой автобус, но в нем были сумки с морфием. У него была личная медсестра. Это было похоже на больничную палату в автобусе. И мне пришлось... Даже сейчас, когда я вспоминаю об этом, у меня на глаза наворачиваются слезы. Мне стало не по себе, потому что я люблю Mick'а, и я подумал: "Чувак, это отстой. Это просто отстой". Он выходил на сцену и говорил: "Хорошо, что у меня анкилозирующий спондилоартрит, иногда твоя шея как будто застывает [смотрит вверх], или [влево], или [вправо], или вниз. К счастью, моя голова повернута вниз, поэтому я могу видеть гриф [гитары]". Так он и продержался весь тур, потому что видел свой гриф. И это правда. Он сказал: "Моя шея была застывшей, так что я смог играть на гитаре"».
Dokken, который говорит, что знает Mars'a более четырех десятилетий, еще со времен его участия в группе VENDETTA, существовавшей до появления MÖTLEY CRÜE, назвал его "самым недооцененным гитаристом"
«Забудьте об умениях. Забудьте о долбаных хаммер-онах и копиях Эдди Ван Халена. Его ритм-игра, чувак, это просто супер. Mick Mars написал тонну песен MÖTLEY CRÜE. Он потрясающий ритм-гитарист, и он написал столько замечательных композиций в MÖTLEY CRÜE.
Никто не говорит о нем, потому что он очень закрытый человек. Кто-нибудь скажет, что [басист MÖTLEY CRÜE] Nikki Sixx написал все песни, а [барабанщик MÖTLEY CRÜE] Tommy Lee... Да пошли вы. В создании крутых, грувовых, крутых риффовых аптемповых песен MÖTLEY CRÜE огромную роль сыграл Mick Mars. Это всё благодаря ему!»
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