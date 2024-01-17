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DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»
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DON DOKKEN о фильме про DOKKEN
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DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы
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DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»
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DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»
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DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»
13 янв 2021 :
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JEFF PILSON ответил на критику DOKKEN'a
27 дек 2020 :
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DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»
23 дек 2020 :
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DON DOKKEN — о пластинке LYNCH/PILSON: «Ну я как-то посерьёзнее»
29 ноя 2020 :
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DON DOKKEN: «Это будет достаточно ужасный год для Америки»
12 сен 2020 :
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DON DOKKEN: «Не нравится, как я пою? Да поцелуйте меня в зад!»
27 июл 2020 :
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DON DOKKEN винит правительство
25 янв 2020 :
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Переиздание альбома DON DOKKEN выйдет с бонус-треками
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Акустика от DON DOKKEN
21 ноя 2016 :
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Бывший вокалист SKID ROW присоединился на сцене к DON'y DOKKEN'y
4 май 2015 :
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9 сен 2014 :
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DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN
19 фев 2014 :
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Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки
22 дек 2012 :
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DON DOKKEN в акустике
10 окт 2012 :
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DON DOKKEN и MICHAEL SCHENKER: первое превью
25 июл 2012 :
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DON DOKKEN чуть не погиб в Болгарии
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17 янв 2024
DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»
В рамках очередного интервью с DON'ом DOKKEN'ом у него спросили, откуда он черпал вдохновение для названия альбома "Heaven Comes Down":
«Мир сейчас просто сумасшедший... Как будто все демоны выходят наружу, и весь мир в полном раздрае. И это действительно так. Я не могу смотреть новости. Фентаниловая зависимость, фентанил из Китая и России. Люди умирают от передозировки. Каждый день в новостях кого-то застрелили. Детей убивают... Сумасшедшие ублюдки, эти правые, приходят в гимназии и убивают детей. В 80-е такого не было. Я не помню такого в новостях - чтобы 20-летний парень носил с собой АК-47. Какого черта? Все изменилось».
Далее Don затронул тему так называемого случая #MeToo в испанском футболе, который случился в августе прошлого года, когда глава испанской футбольной федерации Луис Рубиалес поцеловал в губы звезду игры Дженни Эрмосо после победы Испании на чемпионате мира. Позже Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй, и добавила в своем заявлении, что "чувствовала себя уязвимой и жертвой агрессии, импульсивного, сексистского поступка, который был неуместен и не предполагал моего согласия". В результате испанские прокуроры начали уголовное расследование, чтобы выяснить, был ли поцелуй актом сексуального насилия.
«В 80-х все ограничивалось девушками в коротких юбках и бюстгальтерах с пуш-ап. Сейчас я сказал группе: "Если за кулисы приходит девушка, одетая на все сто, вы не можете комментировать и говорить: "Ух ты, как хорошо выглядит твоя задница в этой мини-юбке" или "Ух ты, какие у тебя буфера", что-то в этом роде. Они подадут на вас в суд.
Я имею в виду, что все эти ПК [политически корректные] вещи зашли слишком далеко. Если женщины так одеваются, можно было бы подумать, что они хотят получить комплимент. Посмотрите на женскую сборную Испании по футболу, которая впервые в истории выиграла чемпионат мира. И все, что сделал тренер, это поцеловал ее, просто поцеловал. А она сказала: "Я не соглашалась на это". Это попало в новости, дошло до правительства, и его уволили. Это не было похоже на то, что он схватил ее за задницу или засунул язык ей в рот. Он просто поцеловал ее, потому что был в восторге. Они выиграли. И я подумал: "Погодите-ка. В России и Франции, когда вы встречаетесь с кем-то, вас целуют в левую и правую щеку". Это просто французская и русская культура — и испанская. Так что парень был в восторге. Они выиграли. А девушка вышла на публику и сказала: "Он не должен был меня целовать. Я не была согласна с этим". А я такой: "Это был просто поцелуй". И это показывают по CNN каждые пять минут. И они уволили его. Типа, за один поцелуй. Это полный трэш.
Все стало ПК. Нужно быть осторожным с тем, что говоришь. Нельзя ничего говорить женщине, иначе они скажут, что ты женоненавистник, что ты кобель и "я подам на тебя в суд". Я к тому, что взгляните на сенаторов и конгрессменов, на которых подают в суд из-за неподобающего поведения. Мир в полном дерьме. Поэтому я говорю группе: "Будьте осторожны. Не говорите ничего об их заднице, торчащей из мини-юбки, иначе они подадут на вас в суд"».
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Мне лично, как правило, пофиг , в частности, на чувства озабоченных феминисточек: если я вижу женщину с большой красивой грудью, я, конечно, не побегу к ней стремглав, крича: "Вот это сиськи!!!", но при случае обязательно как минимум опрокину с ней по бокальчику и, пригласив на танец, шепну ей на ушко, что у нее большая красивая грудь. Не вижу в этом ничего плохого (и женщины, как правило, тоже).
При мне такой хуйни не было. С сербами учился, у них подобное приветствие было, но они уже не чмокаются, а скорее щеками прикладываются просто.