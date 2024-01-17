17 янв 2024



DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»



В рамках очередного интервью с DON'ом DOKKEN'ом у него спросили, откуда он черпал вдохновение для названия альбома "Heaven Comes Down":



«Мир сейчас просто сумасшедший... Как будто все демоны выходят наружу, и весь мир в полном раздрае. И это действительно так. Я не могу смотреть новости. Фентаниловая зависимость, фентанил из Китая и России. Люди умирают от передозировки. Каждый день в новостях кого-то застрелили. Детей убивают... Сумасшедшие ублюдки, эти правые, приходят в гимназии и убивают детей. В 80-е такого не было. Я не помню такого в новостях - чтобы 20-летний парень носил с собой АК-47. Какого черта? Все изменилось».



Далее Don затронул тему так называемого случая #MeToo в испанском футболе, который случился в августе прошлого года, когда глава испанской футбольной федерации Луис Рубиалес поцеловал в губы звезду игры Дженни Эрмосо после победы Испании на чемпионате мира. Позже Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй, и добавила в своем заявлении, что "чувствовала себя уязвимой и жертвой агрессии, импульсивного, сексистского поступка, который был неуместен и не предполагал моего согласия". В результате испанские прокуроры начали уголовное расследование, чтобы выяснить, был ли поцелуй актом сексуального насилия.



«В 80-х все ограничивалось девушками в коротких юбках и бюстгальтерах с пуш-ап. Сейчас я сказал группе: "Если за кулисы приходит девушка, одетая на все сто, вы не можете комментировать и говорить: "Ух ты, как хорошо выглядит твоя задница в этой мини-юбке" или "Ух ты, какие у тебя буфера", что-то в этом роде. Они подадут на вас в суд.



Я имею в виду, что все эти ПК [политически корректные] вещи зашли слишком далеко. Если женщины так одеваются, можно было бы подумать, что они хотят получить комплимент. Посмотрите на женскую сборную Испании по футболу, которая впервые в истории выиграла чемпионат мира. И все, что сделал тренер, это поцеловал ее, просто поцеловал. А она сказала: "Я не соглашалась на это". Это попало в новости, дошло до правительства, и его уволили. Это не было похоже на то, что он схватил ее за задницу или засунул язык ей в рот. Он просто поцеловал ее, потому что был в восторге. Они выиграли. И я подумал: "Погодите-ка. В России и Франции, когда вы встречаетесь с кем-то, вас целуют в левую и правую щеку". Это просто французская и русская культура — и испанская. Так что парень был в восторге. Они выиграли. А девушка вышла на публику и сказала: "Он не должен был меня целовать. Я не была согласна с этим". А я такой: "Это был просто поцелуй". И это показывают по CNN каждые пять минут. И они уволили его. Типа, за один поцелуй. Это полный трэш.



Все стало ПК. Нужно быть осторожным с тем, что говоришь. Нельзя ничего говорить женщине, иначе они скажут, что ты женоненавистник, что ты кобель и "я подам на тебя в суд". Я к тому, что взгляните на сенаторов и конгрессменов, на которых подают в суд из-за неподобающего поведения. Мир в полном дерьме. Поэтому я говорю группе: "Будьте осторожны. Не говорите ничего об их заднице, торчащей из мини-юбки, иначе они подадут на вас в суд"».







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