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*David встретил Sarah 31
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 21
*Умер Джеймс Коттак 20
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Don Dokken

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|||| 17 янв 2024

DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»



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В рамках очередного интервью с DON'ом DOKKEN'ом у него спросили, откуда он черпал вдохновение для названия альбома "Heaven Comes Down":

«Мир сейчас просто сумасшедший... Как будто все демоны выходят наружу, и весь мир в полном раздрае. И это действительно так. Я не могу смотреть новости. Фентаниловая зависимость, фентанил из Китая и России. Люди умирают от передозировки. Каждый день в новостях кого-то застрелили. Детей убивают... Сумасшедшие ублюдки, эти правые, приходят в гимназии и убивают детей. В 80-е такого не было. Я не помню такого в новостях - чтобы 20-летний парень носил с собой АК-47. Какого черта? Все изменилось».

Далее Don затронул тему так называемого случая #MeToo в испанском футболе, который случился в августе прошлого года, когда глава испанской футбольной федерации Луис Рубиалес поцеловал в губы звезду игры Дженни Эрмосо после победы Испании на чемпионате мира. Позже Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй, и добавила в своем заявлении, что "чувствовала себя уязвимой и жертвой агрессии, импульсивного, сексистского поступка, который был неуместен и не предполагал моего согласия". В результате испанские прокуроры начали уголовное расследование, чтобы выяснить, был ли поцелуй актом сексуального насилия.

«В 80-х все ограничивалось девушками в коротких юбках и бюстгальтерах с пуш-ап. Сейчас я сказал группе: "Если за кулисы приходит девушка, одетая на все сто, вы не можете комментировать и говорить: "Ух ты, как хорошо выглядит твоя задница в этой мини-юбке" или "Ух ты, какие у тебя буфера", что-то в этом роде. Они подадут на вас в суд.

Я имею в виду, что все эти ПК [политически корректные] вещи зашли слишком далеко. Если женщины так одеваются, можно было бы подумать, что они хотят получить комплимент. Посмотрите на женскую сборную Испании по футболу, которая впервые в истории выиграла чемпионат мира. И все, что сделал тренер, это поцеловал ее, просто поцеловал. А она сказала: "Я не соглашалась на это". Это попало в новости, дошло до правительства, и его уволили. Это не было похоже на то, что он схватил ее за задницу или засунул язык ей в рот. Он просто поцеловал ее, потому что был в восторге. Они выиграли. И я подумал: "Погодите-ка. В России и Франции, когда вы встречаетесь с кем-то, вас целуют в левую и правую щеку". Это просто французская и русская культура — и испанская. Так что парень был в восторге. Они выиграли. А девушка вышла на публику и сказала: "Он не должен был меня целовать. Я не была согласна с этим". А я такой: "Это был просто поцелуй". И это показывают по CNN каждые пять минут. И они уволили его. Типа, за один поцелуй. Это полный трэш.

Все стало ПК. Нужно быть осторожным с тем, что говоришь. Нельзя ничего говорить женщине, иначе они скажут, что ты женоненавистник, что ты кобель и "я подам на тебя в суд". Я к тому, что взгляните на сенаторов и конгрессменов, на которых подают в суд из-за неподобающего поведения. Мир в полном дерьме. Поэтому я говорю группе: "Будьте осторожны. Не говорите ничего об их заднице, торчащей из мини-юбки, иначе они подадут на вас в суд"».




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17 янв 2024
Hellg
Это что... Китайцы вон новые штаммы вирусов испытывают на гуманизированных мышах, которые имеют ряд человеческих генов. А это прям двоюродный брат Ковид-19, только со 100% смертностью подопытных.
17 янв 2024
Damien
Похоже, чувак изрядно переволновался у себя в стране, которая за какие-то последние 3-4 года свихнулась настолько, что ТАКОЙ Америки я бы ранее не представил бы себе и в самых кошмарных снах.

Мне лично, как правило, пофиг , в частности, на чувства озабоченных феминисточек: если я вижу женщину с большой красивой грудью, я, конечно, не побегу к ней стремглав, крича: "Вот это сиськи!!!", но при случае обязательно как минимум опрокину с ней по бокальчику и, пригласив на танец, шепну ей на ушко, что у нее большая красивая грудь. Не вижу в этом ничего плохого (и женщины, как правило, тоже).
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18 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
“В России… когда вы встречаетесь с кем-то, вас целуют в левую и правую щеку"
При мне такой хуйни не было. С сербами учился, у них подобное приветствие было, но они уже не чмокаются, а скорее щеками прикладываются просто.

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