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Don Dokken

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29 июн 2021 : 		 DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»

27 янв 2021 : 		 DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»

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27 дек 2020 : 		 DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»

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19 фев 2014 : 		 Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки

22 дек 2012 : 		 DON DOKKEN в акустике

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25 июл 2012 : 		 DON DOKKEN чуть не погиб в Болгарии
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DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»



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В рамках беседы с Meltdown DON DOKKEN похвалил барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a, из-за которого имидж группы сильно пострадал в глазах музыкальных фанатов после того, как METALLICA начала судебный процесс против новаторского сервиса обмена музыкальными файлами Napster в 2000 году.

«Интернет, особенно Napster, убил нас. Ты девять месяцев надрываешь свою задницу, создавая отличную пластинку. Ты выпускаешь её в понедельник, а в среду её можно скачать бесплатно. Это ударило по нам финансово.

Lars принял удар на себя, и я его очень хвалю. У него хватило смелости выступить перед Конгрессом, и он оказался провидцем. Lars сказал: "Если вы позволите этому продолжаться, это будет конец музыкальной индустрии". Он был прав — Lars был во всём прав.

Все люди говорят: "О, чувак, это METALLICA. Они богаты. Они знамениты. Какое им дело до того, что какие-то люди скачивают их материал бесплатно? Они зарабатывают миллионы". Это была не его точка зрения. Если я потратил год на написание картины, картины маслом, год своей жизни и потратил на неё материалы, я закончил её и иду продавать её в художественную галерею, а кто-то за пределами галереи имеет 80 копий этой картины на плакате за пять баксов, то это нечестно. Это моё искусство, моя музыка. Вы не имеете права брать моё искусство и раздавать его».

DON DOKKEN Says



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КомментарииСкрыть/показать 26 )

olly71


29 июн 2021, 12:13		Этот Ларс Ульрих сам будучи подросткои привозил редкий винил из Европы переписывал его дома на кассеты и продавал их . О чём он сам не раз говорил. Но как стали незаконно тиражировать его музыку он поднял кипишь на весь мир .

Гепард


29 июн 2021, 12:32		Дон прав. Музыкантам часто говорят - пиратство это ваши проблемы, приспосабливайтесь, как хотите. И вот музыкальная индустрия приспособилась и придумала стриминг, а музыканты в свою очередь приспособились к стримингу, смягчив и упростив музыку, отказавшись от инноваций. Иначе ведь нельзя - слушатель смутится, промотает, и жди теперь, когда в следующий раз попадешь в рандомную подборку.
В итоге проигрывают прежде всего слушатели - по крайней мере те из них, у кого есть вкус.

gravitgroove


29 июн 2021, 12:42		Да ну, там одна композиция была в виде демо. Но он пpocто почуял угpозу, что они не могут контpoлиpoвать утечки в новом пpoстpанстве и попытались соpвать денег, что им удалось. Но в пpеделах тех же штатов с появлением интеpнета и возможностей шифpoвать тpафик, появлением пиpинговых сетей,
тpэкеpoв, сеpвеpa котоpых находились за пpеделами зоны, котоpая попадает в pасмотpение, FBI уже не может пpийти в каждый дом в США. А дальше паpаллельная эволюция пиpатству - аpенда по подписке. Я думаю, Лаpс и ко. догадывались еще в том 2000-м, сколько левых копий их одного чеpного альбома пpoдалось. Там убытков с pазных носителей (СД и кассет) на несколько десятков миллионов доллаpoв.

"Если я потратил год на написание картины, картины маслом, год своей жизни и потратил на неё материалы, я закончил её и иду продавать её в художественную галерею, а кто-то за пределами галереи имеет 80 копий этой картины на плакате за пять баксов, то это нечестно. Это моё искусство, моя музыка. Вы не имеете права брать моё искусство и раздавать его"

Ну так и пpoдавай альбом по установленной цене в а штучном экземпляpе, со всеми пpавами на обладание. А то ведь это ничем не отличается, лол, пpoсто коpпоpация штампует твое деpьмо и тебе выплачивает пpoценты по poялти, что в контpакте оговоpены. Это так же не честно, когда ты начинаешь штамповать свою каpтину на плакате за 3 бакса, хоть и по лицензии. Какой же идиот, этот поп- poкеp. Надо было дpугой пpимеp пpиводить. Убеждаюсь, что у них там большинство идиоты на метал сцене.

Darkside.ru Member

Starbreaker


29 июн 2021, 12:47		Эта песня хороша, начинай сначала!)

> > > " проигрывают прежде всего слушатели - по крайней мере те из них, у кого есть вкус."

Самое смешное, что я читал здесь за последнее время.
Я ведь и не знал, что проигрываю, когда могу послушать свободно на стриминге любую группу из самой зажопинской деревни, которая играет грайндкор на баяне.
Раньше-то конечно, добрые дяди с лейблов именно таким группам и давали бюджеты на прорывные прогрессивные записи, когда разъезжали по пердям в поисках талантов.
Ой не могу..))

hansi_hrb


29 июн 2021, 12:49		У тебя Стар просто вкуса нет. Рэпперки тоже на стриминг не жалуются. Совпадение? Не думаю.

Darkside.ru Member

Starbreaker


29 июн 2021, 12:51		Конечно, он есть только у состарившихся вместе с кумирами слушателей, которые обвиняют весь мир и технический прогресс в том, что не в состоянии больше воспринимать что-то новое)

Впрочем, мы ровно всё это же самое уже недавно обсуждали в топеке про Мишу Киске.

gravitgroove


29 июн 2021, 13:02		"В итоге проигрывают прежде всего слушатели - по крайней мере те из них, у кого есть вкус."

Ты тpoллишь что ли? Благодаpя пиpатам в свое вpемя я сэкономил огpомное кол-во денег, покупая копию альбома за 80-100 pублей, а не за 600 - 800, когда pубль стоил еще чего-то (1$ - 25-28) в сpеднем. Я часто покупал кота в мешке и, можно сказать, платил, хоть и не полную сумму, за ознакомление. Слава эпохе инета, и плевал я таким, как Доккен, в их пpoспиpтованную хаpю. Он и музыки-то хоpoшей не дела, туда ему и доpoга.

Xander


29 июн 2021, 13:14		Как уже достали эти мелликовские жополизы, фу

Darkside.ru Member

Blindman


29 июн 2021, 14:36		Да ладно прям уж Доккен хорошей музыки не делал, были у него песенки хорошие и, скажем, даже альбомы. Не коньебал корпс со своими хрю-хрю-ааа-дж-дж-же-ж

moongrave


29 июн 2021, 14:45		ну все они правы, слушатели теперь мажут свои ушки дерьмом, хоть и бесплатно.

CosmicBear


29 июн 2021, 14:57		Мы потеряли огромную часть музыкальной культуры. Часть 3 ?

https://darkside.ru/news/132320/

Гепард


29 июн 2021, 14:59		>Конечно, он есть только у состарившихся вместе с кумирами слушателей, которые обвиняют весь мир и технический прогресс в том, что не в состоянии больше воспринимать что-то новое)

В том и проблема, что когда весь разноплановый метал превращается в среднетемповые кальки с Sabaton и Powerwolf, а прочая музыка - в мягкое снулое нечто для хипстеров-кидалтов - это не прогресс, а нечто прямо противоположное. Что по-настоящему нового случилось в тяжелой музыке со времен металкора? А ведь прошло уже больше 10 лет.

Фишка в том, что алгоритмы какого-нибудь спотифая ставят творцов в более жесткие рамки, чем какой-нибудь продюссер с лейбла. Того можно было иногда уговорить дать денег на раскрутку экспериментального проекта, а тут уговаривать некого - или подстраивайся под алгоритмы, или тебя вообще нигде не будет. Вот и подстраиваются, ценой упрощения и стагнации. Зато пиратов никто не ущемляет, да)

hansi_hrb


29 июн 2021, 15:03		Если я потратил год на написание картины, картины маслом, год своей жизни и потратил на неё материалы, я закончил её и иду продавать её в художественную галерею, а кто-то за пределами галереи имеет 80 копий этой картины на плакате за пять баксов, то это нечестно.
----------------------
А если ее никто не купил? Тоже не честно? Когда то немое кино загнулось после прихода звука, эпохи меняются, а нытики остаются. Пиши успешную музыку, делай стримы, старый хуй. Или не плачь, что молодежь выебала твою мамку.

hansi_hrb


29 июн 2021, 15:05		Фишка в том, что алгоритмы какого-нибудь спотифая ставят творцов в более жесткие рамки, чем какой-нибудь продюссер с лейбла
---------------------------
И нет больше дроуна грайнда и прочей хуйни с песнями от пол минуты до полу часа. Есть еще бэнд камп, есть еще краунд фандинг, стримы, ютуб. Если не сидеть на жопе, можно нормально работать и зарабатывать .при условии что твои потуги вообще востребованы.

Mononoke


29 июн 2021, 15:11		Доккен (да и не только он) внезапно обнаружил, что хотя он расценивает свою музыку как Майбах, но на деле это уже запорожец.
Но во всем виноват интернет, конечно

father


29 июн 2021, 15:59		Алгоритмы алгоритмами, но в плейлисте "Металл" в тунце я за час открыл для себя две новых крутых группы, причём одна из них русская, написал вот этому русскому чуваку и купил у него диск с альбомом. То есть мне стало интересно, я купил, вот и всё. А вот Доккены, Бахи, Skid Row, LA Guns и вся эта пиздобратия, ставшая популярной благодаря существовавшей в 80-е отлаженной схеме раскрутки музыкальных коллективов, для меня сливается в одну сплошную мажорно-гитарно-высокоголосную херню для саундтрека к GTA Vice City. Им сейчас предложить нечего, они остались в своих восьмидесятых. И то благодаря усилиям лейблов хоть как-то их релизы пытаются продвигать, а сами они только и делают, что ноют, мол, индустрия, которую мы потеряли.
Так что может просто время всё расставило по своим местам?

Dr_Sexy


29 июн 2021, 16:43		>Ты девять месяцев надрываешь свою задницу, создавая отличную пластинку. Ты выпускаешь её в понедельник, а в среду её можно скачать бесплатно

В прошлую среду

ElectricRetard


29 июн 2021, 16:51		>В итоге проигрывают прежде всего слушатели - по крайней мере те из них, у кого есть вкус.
Это говорит человек, у которого на свежем альбоме Хэллов ни одной слабой песни. Вкус у него блять. Потной лысины Киске разве что.

>В том и проблема, что когда весь разноплановый метал превращается в среднетемповые кальки с Sabaton и Powerwolf
Про что несет. Какие кальки? Одному Босху известно. Щас вот сяду слушать Canvas Solaris, пиздец там наверное Сабатон будет. Ой, нет. Что же за магия такая. И открывашка на 11 минут... Чото схема поломалась.

>Что по-настоящему нового случилось в тяжелой музыке со времен металкора?
А если бы не было стриминга, то случилось бы? Метал, будучи на волне популярности рожал новый крупный поджанр раз в пару-тройку лет. Это тип вечно должно было длиться? Было уже и максимально быстро и максимально медленно, максимально попсово и максимально тяжело, и электронный звук и саксофоны наворачивали, и подростковые истеричные крики накладывали, как вы себе еще представляете какой-то резкий переворот рамок жанра? Тот же металкор 2000-х о котором вы говорите это рыгота из смеси МДМ, пост-хардкора и альтернативного метала, жанров 90-х. Считай ничего нового для мира музыки, просто относительно свеже звучащий микс для не шарящих.

Развитие метала сейчас идет в сторону местных, камерных сцен. Ровно тоже самое, что в электронной музыке, которая очень редко прорывалась в какой-то дикий мейнстрим.

ElectricRetard


29 июн 2021, 16:53		Опять же, вон, есть ахуенный исполнитель Igorrr, который офигеть свежо звучит для 2021 года. Но кто его слушает? Сам же первый пойдешь плеваться, скажешь джентуха тебе не нравится или арабы мотивские, или психоделика. Хотя вот тебе, свежий взгляд на метал.

ElectricRetard


29 июн 2021, 17:04		Это конечно восхитительно иронично, что фанаты всякого старого говна из 80-х ноющие что стриминг убил в музыкантах фантазию, это в 90% случаев те же люди, что обосрут любую молодую интересную группу, пытающуюся хоть какую-то свежесть в жанр привнести.

Чего стоит одна критика Сабатона, который в последние годы чуть ли не в одиночку привлекает молодежь к олдскульному митолу 80-х, начала 90-х. Ух, пидарасы!!1

Гепард


29 июн 2021, 17:05		Ну насчет конвейерных патлачей из 80-х согласен, они что тогда большинстве своем играли не ахти какую музыку, что сейчас не особо стараются. Но с ними сосуществовали рокеры 70-х, металлисты, первые альтернативщики, в конце концов. Было много разной музыки. А сейчас существует современная версия тех патлачей - сабатоны и прочие мемесные скоморохи - но новых популярных групп в более тяжелых жанрах что-то не наблюдается, равно как и новых направлений в тяжелой музыке. Я виню стриминговые сервисы, испортившие слушателей.

Хотя возможно собака зарыта глубже и изменилось само общество. Тогда все встает на свои места - твиттерские любители соевого молочка и публичных покаяний вряд ли любят действительно тяжелую музыку. Н е к о м ф о р т н о ведь.

ElectricRetard


29 июн 2021, 17:06		Ну вот я об этом, лол. Гепард прям как часам подтверждает мои слова.

kircore


29 июн 2021, 17:08		Плохо даже не то, что с баблом у не таких больших, как Металлика, групп стало туговато.
Плохо то, что раньше лейблы вкладывали деньги в продвижение альбома - в дизайн, в предысторию-раскрутку, в толковую рекламу, этим занимались профессионалы, а не балбесы-музыканты, и это было интересно.
А теперь поколение Ютуба и стримингов решило, что можно всё делать на коленке. Да только вот получается говно, хоть как ты хорошо не играй и не записывай; никто не готовит слушателя должным образом, мы тупо ВНЕЗАПНО (чтобы не украли) получаем песню-две на стриме, а не альбом с оформлением, историей и продуманным и правильно преподнесённым сюжетом/концепцией. На русском языке вообще никаких комментариев невозможно найти про новые релизы, т.к. все нормальные музыкальные журналы загнулись. Вот что огорчает. Зато крымнаш!111

ElectricRetard


29 июн 2021, 17:14		>никто не готовит слушателя должным образом, мы тупо ВНЕЗАПНО (чтобы не украли) получаем песню-две на стриме, а не альбом с оформлением, историей и продуманным и правильно преподнесённым сюжетом/концепцией
Дык смысла нет. У тебя есть выбор что слушать, и если тебе не зайдет сама музыка, ты уйдешь слушать что-то другое, и насрать какая там предыстория и концепция. Метла вон кстати пыталась своему последнему альбому сделать историю, и с обложкой там повыпендривалась. Один хуй вышло очень странное нечто, которое умеренное похвалили, но никто про него с тех пор и не вспоминает как об АЛЬБОМЕ МЕТЛЫ, УУУ.

kircore


29 июн 2021, 17:19		-Дык смысла нет.

Нет смысла в искусстве, если слушатель не подготовлен. Каждая песня и альбом должны содержать какой-то посыл, а теперь всё сводится к обсуждению, кто как сыграл, кто как спел. Ну обложку ещё могут обсудить (обложки всё хуже и хуже). Т.е. не что символизирует мелодия (смерть, радость, метель, войну), о чём текст, почему песни именно в таком порядке, а на уровне "нравится - не нравится". Это деградация.

ElectricRetard


29 июн 2021, 17:24		>Т.е. не что символизирует мелодия (смерть, радость, метель, войну), о чём текст, почему песни именно в таком порядке
Не знаю, с этим у меня проблем не возникает. По крайней мере у хороших (на мой взгляд) групп. Я уж не говорю о том, что у старых раскрученных групп это зачастую было ссанье в уши, дабы придать себе значимости. Расскажут тебе как важен порядок в треклисте, потом свою же песню не могут узнать по риффу (привет Джон Шаффер). Так что такое.


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