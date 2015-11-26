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DON DOKKEN : «Lars Ulrich оказался провидцем»



В рамках беседы с Meltdown DON DOKKEN похвалил барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a, из-за которого имидж группы сильно пострадал в глазах музыкальных фанатов после того, как METALLICA начала судебный процесс против новаторского сервиса обмена музыкальными файлами Napster в 2000 году.



«Интернет, особенно Napster, убил нас. Ты девять месяцев надрываешь свою задницу, создавая отличную пластинку. Ты выпускаешь её в понедельник, а в среду её можно скачать бесплатно. Это ударило по нам финансово.



Lars принял удар на себя, и я его очень хвалю. У него хватило смелости выступить перед Конгрессом, и он оказался провидцем. Lars сказал: "Если вы позволите этому продолжаться, это будет конец музыкальной индустрии". Он был прав — Lars был во всём прав.



Все люди говорят: "О, чувак, это METALLICA. Они богаты. Они знамениты. Какое им дело до того, что какие-то люди скачивают их материал бесплатно? Они зарабатывают миллионы". Это была не его точка зрения. Если я потратил год на написание картины, картины маслом, год своей жизни и потратил на неё материалы, я закончил её и иду продавать её в художественную галерею, а кто-то за пределами галереи имеет 80 копий этой картины на плакате за пять баксов, то это нечестно. Это моё искусство, моя музыка. Вы не имеете права брать моё искусство и раздавать его».







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