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DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»
В рамках беседы с Meltdown DON DOKKEN похвалил барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a, из-за которого имидж группы сильно пострадал в глазах музыкальных фанатов после того, как METALLICA начала судебный процесс против новаторского сервиса обмена музыкальными файлами Napster в 2000 году.
«Интернет, особенно Napster, убил нас. Ты девять месяцев надрываешь свою задницу, создавая отличную пластинку. Ты выпускаешь её в понедельник, а в среду её можно скачать бесплатно. Это ударило по нам финансово.
Lars принял удар на себя, и я его очень хвалю. У него хватило смелости выступить перед Конгрессом, и он оказался провидцем. Lars сказал: "Если вы позволите этому продолжаться, это будет конец музыкальной индустрии". Он был прав — Lars был во всём прав.
Все люди говорят: "О, чувак, это METALLICA. Они богаты. Они знамениты. Какое им дело до того, что какие-то люди скачивают их материал бесплатно? Они зарабатывают миллионы". Это была не его точка зрения. Если я потратил год на написание картины, картины маслом, год своей жизни и потратил на неё материалы, я закончил её и иду продавать её в художественную галерею, а кто-то за пределами галереи имеет 80 копий этой картины на плакате за пять баксов, то это нечестно. Это моё искусство, моя музыка. Вы не имеете права брать моё искусство и раздавать его».
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olly71
Гепард
В итоге проигрывают прежде всего слушатели - по крайней мере те из них, у кого есть вкус.
gravitgroove
тpэкеpoв, сеpвеpa котоpых находились за пpеделами зоны, котоpая попадает в pасмотpение, FBI уже не может пpийти в каждый дом в США. А дальше паpаллельная эволюция пиpатству - аpенда по подписке. Я думаю, Лаpс и ко. догадывались еще в том 2000-м, сколько левых копий их одного чеpного альбома пpoдалось. Там убытков с pазных носителей (СД и кассет) на несколько десятков миллионов доллаpoв.
"Если я потратил год на написание картины, картины маслом, год своей жизни и потратил на неё материалы, я закончил её и иду продавать её в художественную галерею, а кто-то за пределами галереи имеет 80 копий этой картины на плакате за пять баксов, то это нечестно. Это моё искусство, моя музыка. Вы не имеете права брать моё искусство и раздавать его"
Ну так и пpoдавай альбом по установленной цене в а штучном экземпляpе, со всеми пpавами на обладание. А то ведь это ничем не отличается, лол, пpoсто коpпоpация штампует твое деpьмо и тебе выплачивает пpoценты по poялти, что в контpакте оговоpены. Это так же не честно, когда ты начинаешь штамповать свою каpтину на плакате за 3 бакса, хоть и по лицензии. Какой же идиот, этот поп- poкеp. Надо было дpугой пpимеp пpиводить. Убеждаюсь, что у них там большинство идиоты на метал сцене.
Starbreaker
> > > " проигрывают прежде всего слушатели - по крайней мере те из них, у кого есть вкус."
Самое смешное, что я читал здесь за последнее время.
Я ведь и не знал, что проигрываю, когда могу послушать свободно на стриминге любую группу из самой зажопинской деревни, которая играет грайндкор на баяне.
Раньше-то конечно, добрые дяди с лейблов именно таким группам и давали бюджеты на прорывные прогрессивные записи, когда разъезжали по пердям в поисках талантов.
Ой не могу..))
hansi_hrb
Starbreaker
Впрочем, мы ровно всё это же самое уже недавно обсуждали в топеке про Мишу Киске.
gravitgroove
Ты тpoллишь что ли? Благодаpя пиpатам в свое вpемя я сэкономил огpомное кол-во денег, покупая копию альбома за 80-100 pублей, а не за 600 - 800, когда pубль стоил еще чего-то (1$ - 25-28) в сpеднем. Я часто покупал кота в мешке и, можно сказать, платил, хоть и не полную сумму, за ознакомление. Слава эпохе инета, и плевал я таким, как Доккен, в их пpoспиpтованную хаpю. Он и музыки-то хоpoшей не дела, туда ему и доpoга.
Xander
Blindman
moongrave
CosmicBear
https://darkside.ru/news/132320/
Гепард
В том и проблема, что когда весь разноплановый метал превращается в среднетемповые кальки с Sabaton и Powerwolf, а прочая музыка - в мягкое снулое нечто для хипстеров-кидалтов - это не прогресс, а нечто прямо противоположное. Что по-настоящему нового случилось в тяжелой музыке со времен металкора? А ведь прошло уже больше 10 лет.
Фишка в том, что алгоритмы какого-нибудь спотифая ставят творцов в более жесткие рамки, чем какой-нибудь продюссер с лейбла. Того можно было иногда уговорить дать денег на раскрутку экспериментального проекта, а тут уговаривать некого - или подстраивайся под алгоритмы, или тебя вообще нигде не будет. Вот и подстраиваются, ценой упрощения и стагнации. Зато пиратов никто не ущемляет, да)
hansi_hrb
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А если ее никто не купил? Тоже не честно? Когда то немое кино загнулось после прихода звука, эпохи меняются, а нытики остаются. Пиши успешную музыку, делай стримы, старый хуй. Или не плачь, что молодежь выебала твою мамку.
hansi_hrb
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И нет больше дроуна грайнда и прочей хуйни с песнями от пол минуты до полу часа. Есть еще бэнд камп, есть еще краунд фандинг, стримы, ютуб. Если не сидеть на жопе, можно нормально работать и зарабатывать .при условии что твои потуги вообще востребованы.
Mononoke
Но во всем виноват интернет, конечно
father
Так что может просто время всё расставило по своим местам?
Dr_Sexy
В прошлую среду
ElectricRetard
Это говорит человек, у которого на свежем альбоме Хэллов ни одной слабой песни. Вкус у него блять. Потной лысины Киске разве что.
>В том и проблема, что когда весь разноплановый метал превращается в среднетемповые кальки с Sabaton и Powerwolf
Про что несет. Какие кальки? Одному Босху известно. Щас вот сяду слушать Canvas Solaris, пиздец там наверное Сабатон будет. Ой, нет. Что же за магия такая. И открывашка на 11 минут... Чото схема поломалась.
>Что по-настоящему нового случилось в тяжелой музыке со времен металкора?
А если бы не было стриминга, то случилось бы? Метал, будучи на волне популярности рожал новый крупный поджанр раз в пару-тройку лет. Это тип вечно должно было длиться? Было уже и максимально быстро и максимально медленно, максимально попсово и максимально тяжело, и электронный звук и саксофоны наворачивали, и подростковые истеричные крики накладывали, как вы себе еще представляете какой-то резкий переворот рамок жанра? Тот же металкор 2000-х о котором вы говорите это рыгота из смеси МДМ, пост-хардкора и альтернативного метала, жанров 90-х. Считай ничего нового для мира музыки, просто относительно свеже звучащий микс для не шарящих.
Развитие метала сейчас идет в сторону местных, камерных сцен. Ровно тоже самое, что в электронной музыке, которая очень редко прорывалась в какой-то дикий мейнстрим.
ElectricRetard
ElectricRetard
Чего стоит одна критика Сабатона, который в последние годы чуть ли не в одиночку привлекает молодежь к олдскульному митолу 80-х, начала 90-х. Ух, пидарасы!!1
Гепард
Хотя возможно собака зарыта глубже и изменилось само общество. Тогда все встает на свои места - твиттерские любители соевого молочка и публичных покаяний вряд ли любят действительно тяжелую музыку. Н е к о м ф о р т н о ведь.
ElectricRetard
kircore
Плохо то, что раньше лейблы вкладывали деньги в продвижение альбома - в дизайн, в предысторию-раскрутку, в толковую рекламу, этим занимались профессионалы, а не балбесы-музыканты, и это было интересно.
А теперь поколение Ютуба и стримингов решило, что можно всё делать на коленке. Да только вот получается говно, хоть как ты хорошо не играй и не записывай; никто не готовит слушателя должным образом, мы тупо ВНЕЗАПНО (чтобы не украли) получаем песню-две на стриме, а не альбом с оформлением, историей и продуманным и правильно преподнесённым сюжетом/концепцией. На русском языке вообще никаких комментариев невозможно найти про новые релизы, т.к. все нормальные музыкальные журналы загнулись. Вот что огорчает. Зато крымнаш!111
ElectricRetard
Дык смысла нет. У тебя есть выбор что слушать, и если тебе не зайдет сама музыка, ты уйдешь слушать что-то другое, и насрать какая там предыстория и концепция. Метла вон кстати пыталась своему последнему альбому сделать историю, и с обложкой там повыпендривалась. Один хуй вышло очень странное нечто, которое умеренное похвалили, но никто про него с тех пор и не вспоминает как об АЛЬБОМЕ МЕТЛЫ, УУУ.
kircore
Нет смысла в искусстве, если слушатель не подготовлен. Каждая песня и альбом должны содержать какой-то посыл, а теперь всё сводится к обсуждению, кто как сыграл, кто как спел. Ну обложку ещё могут обсудить (обложки всё хуже и хуже). Т.е. не что символизирует мелодия (смерть, радость, метель, войну), о чём текст, почему песни именно в таком порядке, а на уровне "нравится - не нравится". Это деградация.
ElectricRetard
Не знаю, с этим у меня проблем не возникает. По крайней мере у хороших (на мой взгляд) групп. Я уж не говорю о том, что у старых раскрученных групп это зачастую было ссанье в уши, дабы придать себе значимости. Расскажут тебе как важен порядок в треклисте, потом свою же песню не могут узнать по риффу (привет Джон Шаффер). Так что такое.
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