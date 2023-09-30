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Don Dokken

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|||| 30 сен 2023

DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию!»



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DON DOKKEN в беседе с канадским Border City Rock Talk высказал свое мнение о текущей политической ситуации в Америке, особенно в связи с предстоящими президентскими выборами. 70-летний певец, который несколько лет назад переехал в Нью-Мексико, прожив большую часть своей жизни в Лос-Анджелесе, сказал, в частности, следующее:

«Я часто смотрю наш местный телеканал. И, конечно, всегда была борьба между Fox News и CNN. Fox News — это, например, "Трамп, Трамп, Трамп, Трамп, Трамп, Трамп, Трамп". А CNN была более либеральной. А теперь я не могу его включить. Каждые пять минут: "Трамп, Трамп, Трамп, Трамп". Трамп, должно быть, потешается от души, потому что он получает бесплатно миллионы и миллионы долларов. На этого парня заведено около 29 уголовных дел, а он баллотируется в президенты. Но если за одно из них его осудят, то с уголовным преступлением нельзя быть президентом. Он пытается перенести все это на время после выборов. Но затем я смотрю, и оказывается, что в Америке восемь человек баллотируются [в президенты]. [Их поддерживают] 2%, 3%, 4%, 5%, Трамп — 49 [процентов], Байден — 50 [процентов]. Так что, похоже, все сведется к тому, что победит наш дряхлый президент или Трамп. И если Трамп победит, я переезжаю. Я уезжаю во Францию... И я серьезно. Я уже присматриваюсь. Я куплю дом во Франции и уеду отсюда».

Кроме того, Don затронул вопрос о том, что Конгресс неуклонно стареет, причем средний возраст законодателей неуклонно растет, в частности, в течение последних четырех десятилетий.

«Наши законы должны быть изменены. Когда вы видите Конгресс, сенаторов и конгрессменов, им всем по 80 лет. Нет — должно быть ограничение по срокам — четыре года или что-то в этом роде.

У нас в Америке есть канал, и вы можете смотреть заседания Конгресса, и вы можете видеть всех этих людей. И вы видите, как камера крутится вокруг. Кажется, что все они готовы упасть замертво в любую минуту, и они не могут говорить без телесуфлера.

Мы должны внести поправки в нашу Конституцию и изменить законы. Я не думаю, что кто-то в 80 лет должен принимать законы об абортах — за жизнь, против жизни, это неправильно. Каждый должен принимать решение сам, а не какой-то старик, страдающий болезнью Альцгеймера».

Далее он более подробно остановился на проблеме доступа к этой процедуре после того, как Верховный суд отменил решение по делу Роу против Уэйда:

«А что будет, если женщину изнасилуют пять парней, а ей уже 18 лет? Она вынуждена родить этого ребенка и воспитывать его до конца... Ее жизнь разрушена — разрушена. Она изнасилована. Она не знает, кто ее отец. А теперь мы все это запретили в Америке, и более 40 штатов больше не делают абортов. И я спрашиваю, кто бы мог предположить, что такое случится? И они вынуждены ехать в другой штат, где все еще разрешено, или искать подпольного врача в закоулках. Это неправильно... Но ведь есть и сторонники Библии, и ультраправые, и христиане, которые говорят: "Бог решает. Нельзя прерывать беременность". А я отвечаю: "Ее изнасиловали. И ей 16 лет. Ее жизнь разрушена. Она имеет право на аборт".

Это те моменты, которые меня расстраивают. Но я понимаю, что, возможно, я сам в какой-то степени виноват, потому что я только что бросил все и переехал из Лос-Анджелеса. Я живу в горах, в глуши, и у меня нет соседей. Я просто наблюдаю, как мир разрушается».

Dokken также отметил, что в условиях поляризованного общества, когда политическая позиция может оттолкнуть половину фанбазы, ему необходимо использовать свой голос, чтобы высказываться по политическим вопросам.

«У меня полмиллиона подписчиков на Facebook. Поэтому то, что я говорю, некоторые люди принимают близко к сердцу. Но я не пытаюсь изменить мир. Каждый должен принимать решение сам. А когда я говорю что-то о политике, на меня нападают, потому что половина Соединенных Штатов любит Дональда Трампа. И если я скажу что-то негативное в его адрес, то полмиллиона человек скажут мне: "Да пошел ты". Я не знаю, что выбрать.

Мы говорили об этом в разъездах. Я пришел к выводу, что иногда мне кажется, что я слишком образован, потому что понимаю, что происходит».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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30 сен 2023
rassol
Шо? Опять?
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30 сен 2023
грозакоммунистов
rassol, ну в этот раз точно! В прошлый он скрестил пальцы.
30 сен 2023
IJzerklompje
А тем сразу импичмент Макрону и блок ле Пен встаёт у власти.
30 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Что в нем, Трампе, такого, что Касарес от него уезжал в Мексику, а этот собрался во Францию? Дядька он своебразный, но полную дичь вроде ему не даст делать их парламент, т.н. Конгресс.
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30 сен 2023
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, у Касареса в Брухерии Трамп в сингле 19 года был одновременно фашистом, коммунистом, американским ястребом и русским агентом. Многое говорит.
30 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, почти как Бродский - еврей, русский поэт и американский гражданин.
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1 окт 2023
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, скорее тут случай как с краснодарской бабкой: "мы Победу делали, а ты морда жидовская!!!".
30 сен 2023
Kliops144
Вашингтон Ирвинг, а я про Казареса как-то раньше и упустил, хм. Чо, правда?)
30 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Kliops144, https://www.darkside.ru/news/81868/
Пардон, он говорил про Австралию.
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