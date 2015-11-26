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Don Dokken

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DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»



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В рамках недавнего разговора DON DOKKEN ответил на вопрос о том, как, на его взгляд, Америка справляется с пандемией:

«Плохое время из-за смены правительства — новый президент приходит к власти, а хромая утка покидает его. Для нас хреновые времена из-за COVID.

Из моего круга общения, музыкантов, я не знаю ни одной группы, с кем я общался за последние четыре месяца, в которой никто бы не заболел. У всех есть этот вирус, есть он у их жен. И пару раз мне говорили: "Это было ужасно". Они приезжали в больницу, и их не брали. Это было в Швеции. Они дали ему баллон с кислородом и отправили домой, потому что он не мог дышать.

Похоже, у каждого свои симптомы. Один говорит: "Как будто слон стоит на моей грудной клетке. Я не мог дышать три недели". И этот парень играет в хоккей, он занимается спортом, и он барабанщик. А ещё один мой друг, он басист, сказал: "У меня постоянные головные боли. Нет энергии. И всё, что я могу, так это сидеть на диване — я буквально не могу с него встать — и у меня нет энергии на то, чтобы чем-то заниматься. Я не хочу ничего".

Так что, похоже, что COVID на всех влияет по-разному. И потом вы узнаете об ужасных новостях, от которых на глаза наворачиваются слёзы. Абсолютно здоровая 18-летняя девочка подхватывает COVID и через три дня умирает. У нее ничего не болело, ничего. 18 лет, здоровая, готовая прожить полноценную жизнь, и бац — её нет.

Когда я вижу людей по телевизору, тех, кто находится в критическом положении, — и единственный, кто об этом говорит, это Bill Maher — они лежат в больницах, и их показывают, они умирают, но ведь это болезненно тучные, у них диабет, они весят 480 фунтов. Я такой — ну естественно, система-то не в порядке, не было бы COVID, они умерли бы от чего-то ещё.

Для меня это несколько непонятно. Почему бы просто не стать здоровее, не взять шоколадный торт и не запулить его в помойку вместо того, чтобы есть.

Любой умирающий или при смерти, кого показывали на телевидении, был нездоров — они не были пожарными, они не были бодибилдерами. Они были в хреновой форме. У них был диабет, отказывали сердце, печень... и им всем за 40».

DON DOKKEN Says At Least One Musician In Every Band He Has Talked To In Last Four Months Has Contracted COVID-19





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