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Don Dokken

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JEFF PILSON ответил на критику DOKKEN'a



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JEFF PILSON в рамках недавнего интервью на критику DON'a DOKKEN'a пластинки LYNCH/PILSON "Heavy Hitters":

«Сначала позвольте мне отдать Don'y должное. Я уверен, что он это вообще не слушал, и, честно говоря, меня не очень волнует, послушает ли он пластинку в итоге или нет. Но если бы я не слышал и посмотрел на список песен, то я бы сказал, да, там есть несколько ванильных мелодий. Так что эта его критика — правда. Вся идея была в том, чтобы взять такие мелодии и сделать их крутыми, что, я думаю, мы и сделали.

Я не хочу сейчас лезть ему в голову. Да, я знаю его очень хорошо, и, да, у меня есть мнение о его образе действия и о том, что он думает. Скажу так: я бы не ожидал, что он скажет что-нибудь приятное о ком-то кого он считает соперником. Я же не рассматриваю его как соперника. Мы все музыканты, которые пытаются делать свое дело. Так что я не собираюсь предвосхищать его действия или пытаться проникнуть в его сознание потому что я все еще люблю этого парня — действительно люблю. Но он всегда был таким, он всегда будет критиковать вещи. Это его фишка. Ну и ладно. Я не тоже был не особо лестен к некоторым его пластинкам DOKKEN, которые он сделал за последние [пару десятилетий]".

Я все еще люблю Don'a, но я делаю это не для того чтобы угодить Don'y [смеется]».

JEFF PILSON Responds To DON DOKKEN's Criticism Of 'Heavy Hitters' Album





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