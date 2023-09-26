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DON DOKKEN: «Правая рука у меня парализована»



DON DOKKEN в интервью Cassius Morris рассказал о проблемах со здоровьем:



«У меня парализовало правую руку, и я больше не мог играть на гитаре, а значит, не мог сочинять. Это было ужасно... В смысле, если ты не можешь играть на гитаре, как же я буду заканчивать песни? И я ждал и терпел, ходил в спортзал три дня в неделю и на физиотерапию. Моя левая рука в норме. А вот правая рука в жопе. Все кончено. Вся рука парализована. Я могу держать чашку — и все. Так что после операции было очень грустно. И они все время говорили: "Дайте год. Дайте год. Дайте год". Прошло три года. Она не вернулась. Так что облом.



Я отшутился перед операционной. Я сказал хирургу: "Сделайте мне два одолжения. Не убивайте меня и не парализуйте". И вот я получил половину. Меня парализовало. Потребовался год, чтобы я смог поднять правую руку над головой — один год. Я пользовался ходунками и тростью, и трость у меня до сих пор есть. Я не слишком стараюсь ее использовать. Но это просто вырвало ветер из паруса группы».







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