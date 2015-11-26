сегодня



DON DOKKEN винит правительство



DON DOKKEN в новом интервью подверг критике правительство своей страны за плохую реакцию на пандемию:



«Мир сейчас просто страшен. Через четыре месяца у нас выборы [в США]. Количество COVID-заражённых только растёт. Люди умирают по всему миру. В некоторых местах всё хуже — в Бразилии было более миллиона случаев. Это ужасно. Я возлагаю ответственность на наше правительство за то, что оно не может держать всё под контролем.



В Японии в месяц регистрируется пять или десять смертей, а у нас — 10 тысяч случаев в день. Всё потому, что люди не носят маски, люди не соблюдают правила. Посмотрите фотографии из Японии — все в масках. А COVID'ом там почти никто не болеет.



Говорят, если бы все носили маски, мы могли бы взять всё под контроль в течение пары месяцев, но по каким-то причинам люди — я полагаю, что это в основном молодые люди — думают, что они неуязвимы, а это не так. Я говорил с Mikkey Dee из SCORPIONS пару недель назад — он подхватил его. И он сказал, что заболел как псина пару месяцев назад. Он вышел победителем. Он и его жена заразились, и он сказал, что это по-настоящему кошмарно. Вам не захочется им заболеть. Так что я просто хочу, чтобы люди уделяли больше внимания этой проблеме, это не простой грипп.



Мир изменился — с беспорядками, маршами, протестами, COVID'ом. Это сумасшедшее время. Это дало мне много тем для текстов к новой пластинке».













+1 -0



просмотров: 157

