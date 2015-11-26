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Don Dokken

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27 июл 2020 : 		 DON DOKKEN винит правительство

25 янв 2020 : 		 Переиздание альбома DON DOKKEN выйдет с бонус-треками

6 июн 2017 : 		 Акустика от DON DOKKEN

21 ноя 2016 : 		 Бывший вокалист SKID ROW присоединился на сцене к DON'y DOKKEN'y

4 май 2015 : 		 DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN

9 сен 2014 : 		 DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN

19 фев 2014 : 		 Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки

22 дек 2012 : 		 DON DOKKEN в акустике

10 окт 2012 : 		 DON DOKKEN и MICHAEL SCHENKER: первое превью

25 июл 2012 : 		 DON DOKKEN чуть не погиб в Болгарии
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|||| сегодня

DON DOKKEN винит правительство



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DON DOKKEN в новом интервью подверг критике правительство своей страны за плохую реакцию на пандемию:

«Мир сейчас просто страшен. Через четыре месяца у нас выборы [в США]. Количество COVID-заражённых только растёт. Люди умирают по всему миру. В некоторых местах всё хуже — в Бразилии было более миллиона случаев. Это ужасно. Я возлагаю ответственность на наше правительство за то, что оно не может держать всё под контролем.

В Японии в месяц регистрируется пять или десять смертей, а у нас — 10 тысяч случаев в день. Всё потому, что люди не носят маски, люди не соблюдают правила. Посмотрите фотографии из Японии — все в масках. А COVID'ом там почти никто не болеет.

Говорят, если бы все носили маски, мы могли бы взять всё под контроль в течение пары месяцев, но по каким-то причинам люди — я полагаю, что это в основном молодые люди — думают, что они неуязвимы, а это не так. Я говорил с Mikkey Dee из SCORPIONS пару недель назад — он подхватил его. И он сказал, что заболел как псина пару месяцев назад. Он вышел победителем. Он и его жена заразились, и он сказал, что это по-настоящему кошмарно. Вам не захочется им заболеть. Так что я просто хочу, чтобы люди уделяли больше внимания этой проблеме, это не простой грипп.

Мир изменился — с беспорядками, маршами, протестами, COVID'ом. Это сумасшедшее время. Это дало мне много тем для текстов к новой пластинке».

DON DOKKEN Blames The Government For Not Keeping Coronavirus





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