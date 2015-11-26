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Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом



В рамках беседы с Heavy Culture бывший вокалист TROUBLE Eric Wagner рассказал о том, что работает над сольным альбомом:



«Он полностью сочинён и остаётся его лишь записать. Я всегда хотел сделать что-то в таком духе. На нём играют друзья, с которыми я рос, а также приглашённые гитаристы — те, кого я уважаю и с кем подружился за годы в этом бизнесе. Так что должно быть забавно. Я с нетерпением жду, когда всё реализую. Как я уже сказал, весь материал готов, осталось лишь записать. Я очень давно хотел этого, и это воплощение моего Я — просто мое олицетворение».



Он также сообщил о том, что его нынешняя группа THE SKULL уже создала пять новых песен для будущей пластинки.













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