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Trouble

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21 авг 2013 : 		 Новый басист TROUBLE

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8 фев 2012 : 		 KORY CLARKE ушел из TROUBLE

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28 июл 2011 : 		 Оригинальные участники TROUBLE планируют новую запись
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Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом



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В рамках беседы с Heavy Culture бывший вокалист TROUBLE Eric Wagner рассказал о том, что работает над сольным альбомом:

«Он полностью сочинён и остаётся его лишь записать. Я всегда хотел сделать что-то в таком духе. На нём играют друзья, с которыми я рос, а также приглашённые гитаристы — те, кого я уважаю и с кем подружился за годы в этом бизнесе. Так что должно быть забавно. Я с нетерпением жду, когда всё реализую. Как я уже сказал, весь материал готов, осталось лишь записать. Я очень давно хотел этого, и это воплощение моего Я — просто мое олицетворение».

Он также сообщил о том, что его нынешняя группа THE SKULL уже создала пять новых песен для будущей пластинки.

Former TROUBLE Singer ERIC WAGNER Is Preparing To Record Debut Solo Album





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