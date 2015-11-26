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Trouble

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24 авг 2021 : 		 Барабанщик TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Гитарист TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера

2 дек 2020 : 		 Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом

19 фев 2020 : 		 Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»

15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE

6 авг 2014 : 		 TROUBLE работают над новым материалом

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления TROUBLE

21 окт 2013 : 		 TROUBLE впервые выступили в новом составе

21 авг 2013 : 		 Новый басист TROUBLE

16 июл 2013 : 		 Три новый песни TROUBLE

17 май 2013 : 		 Новый альбом TROUBLE выйдет в июле

15 май 2013 : 		 TROUBLE заканчивают работу над альбомом

17 фев 2013 : 		 Бывший барабанщик TROUBLE исполнит партии клавиш на новом альбоме

12 фев 2013 : 		 TROUBLE планируют выпуск нового альбома весной

26 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома TROUBLE?

28 окт 2012 : 		 BILL METOYER будет продюсировать альбом TROUBLE

19 окт 2012 : 		 TROUBLE о новом альбоме

2 авг 2012 : 		 TROUBLE снова собираются в студию

5 июл 2012 : 		 Фронтмен TROUBLE о Randy Blythe'e: «Они хотят наказать его без должного процесса»

9 апр 2012 : 		 Гитарист TROUBLE заявил, что вокалист Kory Clarke «не подошёл для группы»

8 фев 2012 : 		 TROUBLE нашли нового вокалиста

8 фев 2012 : 		 KORY CLARKE ушел из TROUBLE
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|||| 24 авг 2021

Барабанщик TROUBLE о смерти вокалиста



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Барабанщик TROUBLE Jeff "Oly" Olson почтил память Эрика Вагнера, скончавшегося из-за COVID-пандемии в возрасте 62 лет:

«Я люблю тебя, Эрик. Взлеты и падения были нормальным явлением, но мы всегда любили друг друга. Покойся с миром»

Original TROUBLE Drummer JEFF "OLY" OLSON On ERIC WAGNER's Passing - "Ups And Downs Were Normal, But We Always Loved Each Other"



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