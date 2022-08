сегодня



Концертный релиз TROUBLE выйдет на виниле



Второго сентября впервые на виниле состоится выход концертного альбома TROUBLE "Live In Stockholm".



Трек-лист:



"R.I.P."

"Come Touch The Sky"

"End Of My Daze"

"Plastic Green Head"

"Fear"

"Memory's Garden"

"The Misery Shows (Act II)"

"Psalm 9"

"Run To The Light"

"All Is Forgiven"

"Psychotic Reaction"

"The Skull"

"Revelation (Life Or Death)"

"The Tempte"







