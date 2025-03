сегодня



Редкие записи TROUBLE выйдут на виниле



Тридцатого мая TROUBLE выпустят сборник Revelations Of The Insane: Demos & Rarities, в который вошли треки, записанные с 1980 по 1994 годы:



Side A

“Dying Love”

“Demon’s Claw”

“Child Of Tomorrow”

“The Tempter”

“Revelation (Life Or Death)”



Side B

“Assassin”

“Wickedness Of Man”

“The Last Judgement”

“The Fall Of Lucifer”

“Psalm 9”

“Victim Of The Insane”



Side C

“Long Shadows Fall”

“Doom Box”

“Requiem”

“Heart Full Of Soul”

“Another Day”



Side D

“Hear The Earth”

“Goin’ Home”

“Window Pain”

“Mythic Hero”

“Fly”

“Get Back”

“Another Day”

“Requiem” http://www.newtrouble.com





+0 -0



просмотров: 82