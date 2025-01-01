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Trouble

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16 мар 2025 : 		 Редкие записи TROUBLE выйдут на виниле

18 фев 2025 : 		 Вокалист TROUBLE: «Eric поддерживал меня с самого начала»

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления TROUBLE

26 янв 2025 : 		 TROUBLE активно работают над альбомом

18 апр 2024 : 		 TROUBLE нашли барабанщика

15 июн 2023 : 		 Фрагмент переиздания TROUBLE

3 авг 2022 : 		 TROUBLE приступили к записи

1 авг 2022 : 		 Концертный релиз TROUBLE выйдет на виниле

12 июл 2022 : 		 Переиздание TROUBLE выйдет летом

8 фев 2022 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

12 дек 2021 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

18 окт 2021 : 		 Альбом вокалиста TROUBLE выйдет весной

28 авг 2021 : 		 KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE

27 авг 2021 : 		 Вокалист TROUBLE не кололся

25 авг 2021 : 		 TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Барабанщик TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Гитарист TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера

2 дек 2020 : 		 Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом

19 фев 2020 : 		 Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»

15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE

6 авг 2014 : 		 TROUBLE работают над новым материалом

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления TROUBLE
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Редкие записи TROUBLE выйдут на виниле



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Тридцатого мая TROUBLE выпустят сборник Revelations Of The Insane: Demos & Rarities, в который вошли треки, записанные с 1980 по 1994 годы:

Side A
“Dying Love”
“Demon’s Claw”
“Child Of Tomorrow”
“The Tempter”
“Revelation (Life Or Death)”

Side B
“Assassin”
“Wickedness Of Man”
“The Last Judgement”
“The Fall Of Lucifer”
“Psalm 9”
“Victim Of The Insane”

Side C
“Long Shadows Fall”
“Doom Box”
“Requiem”
“Heart Full Of Soul”
“Another Day”

Side D
“Hear The Earth”
“Goin’ Home”
“Window Pain”
“Mythic Hero”
“Fly”
“Get Back”
“Another Day”
“Requiem”



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