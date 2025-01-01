26 янв 2025



TROUBLE активно работают над альбомом



Kyle Thomas в интервью Rebel Radio 92.5 FM рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«Итак, на протяжении нескольких лет — я к тому, что быстрее, чем лет десять, конечно — шла работа над пре-продакшеном, но все очень медленно, словно ползком, продвигаясь вперед. Так что я не знаю — в этом альбоме будет около восьми-десяти песен. И они передают мне их записанные музыкальные версии, чтобы я мог начать работу [над вокалом]».



Что касается возможной даты выхода нового альбома TROUBLE, он сказал:



«Я не могу назвать вам сроки. Я вообще всегда боюсь это делать, потому что каждый раз, когда ты говоришь, что что-то произойдет в определенное время, это не происходит. Думаю, важнее то, что мы заняты, мы работаем над этим, а такого не случалось уже очень давно. Но, да, мы готовы взяться за дело и дать всем качественный альбом TROUBLE. Давно не слышались!»







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