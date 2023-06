сегодня



Фрагмент переиздания TROUBLE



15 июля 1987 года на Metal Blade вышел третий альбом TROUBLE "Run To The Light". В пятницу состоится выход обновлённой версии альбома на CD, виниле и в цифровом варианте.



Bruce Franklin сказал: «Альбом "Run To The Light" давно ждал переиздания. Так как прошло 35 лет, мы решили, что ремастеринг и несколько бонус-треков — то, что нужно. Первый бонус-трек — это кавер-версия песни The Beatles "Come Together", которая была записана во время сессий альбома "Run To The Light". Ранее она была доступна только на сборнике Best Of Metal Blade. Остальные бонус-треки — это демо-версии трёх песен 1986 года, которые в итоге стали основными композициями на полноценном альбоме "Run To The Light", записанном в 1987 году. Добавьте кучу не публиковавшихся ранее фотографий из тура 1987 года с King Diamond, и вы получите новое переиздание "Run To The Light" с большим количеством дополнений для поклонников TROUBLE».



Трек-лист:



"The Misery Shows"

"Thinking Of The Past"

"On Borrowed Time"

"Run To The Light"

"Peace Of Mind"

"Born In A Prison"

"Tuesday's Child"

"The Beginning"

"Come Together"

"The Misery Shows" (Demo)

"Thinking Of The Past" (Demo)

"Run to The Light" (Demo)





LP tracklisting:





Side A

"The Misery Shows"

"Thinking Of The Past"

"On Borrowed Time"

"Run To The Light"





Side B

"Peace Of Mind"

"Born In A Prison"

"Tuesday's Child"

"The Beginning"







