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*Видео с текстом от DESTINITY 463
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 50
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 40
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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Trouble

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27 янв 2025 : 		 Видео с выступления TROUBLE

26 янв 2025 : 		 TROUBLE активно работают над альбомом

18 апр 2024 : 		 TROUBLE нашли барабанщика

15 июн 2023 : 		 Фрагмент переиздания TROUBLE

3 авг 2022 : 		 TROUBLE приступили к записи

1 авг 2022 : 		 Концертный релиз TROUBLE выйдет на виниле

12 июл 2022 : 		 Переиздание TROUBLE выйдет летом

8 фев 2022 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

12 дек 2021 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

18 окт 2021 : 		 Альбом вокалиста TROUBLE выйдет весной

28 авг 2021 : 		 KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE

27 авг 2021 : 		 Вокалист TROUBLE не кололся

25 авг 2021 : 		 TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Барабанщик TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Гитарист TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера

2 дек 2020 : 		 Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом

19 фев 2020 : 		 Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»

15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE

6 авг 2014 : 		 TROUBLE работают над новым материалом

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления TROUBLE

21 окт 2013 : 		 TROUBLE впервые выступили в новом составе

21 авг 2013 : 		 Новый басист TROUBLE
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|||| 27 янв 2025

Видео с выступления TROUBLE



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Видео с выступления TROUBLE, которое состоялось 25 января в Cobra Lounge, Chicago, Illinois, доступно для просмотра ниже.












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