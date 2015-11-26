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Trouble

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25 авг 2021 : 		 TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Барабанщик TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Гитарист TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера

2 дек 2020 : 		 Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом

19 фев 2020 : 		 Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»

15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE

6 авг 2014 : 		 TROUBLE работают над новым материалом

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления TROUBLE

21 окт 2013 : 		 TROUBLE впервые выступили в новом составе

21 авг 2013 : 		 Новый басист TROUBLE

16 июл 2013 : 		 Три новый песни TROUBLE

17 май 2013 : 		 Новый альбом TROUBLE выйдет в июле

15 май 2013 : 		 TROUBLE заканчивают работу над альбомом

17 фев 2013 : 		 Бывший барабанщик TROUBLE исполнит партии клавиш на новом альбоме

12 фев 2013 : 		 TROUBLE планируют выпуск нового альбома весной

26 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома TROUBLE?

28 окт 2012 : 		 BILL METOYER будет продюсировать альбом TROUBLE

19 окт 2012 : 		 TROUBLE о новом альбоме

2 авг 2012 : 		 TROUBLE снова собираются в студию

5 июл 2012 : 		 Фронтмен TROUBLE о Randy Blythe'e: «Они хотят наказать его без должного процесса»

9 апр 2012 : 		 Гитарист TROUBLE заявил, что вокалист Kory Clarke «не подошёл для группы»

8 фев 2012 : 		 TROUBLE нашли нового вокалиста
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|||| 25 авг 2021

TROUBLE о смерти вокалиста



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TROUBLE опубликовали следующее сообщение:

«Мы все были глубоко опечалены известием о кончине нашего старого друга и бывшего коллеги по группе Эрика Вагнера.

Мне трудно описать сложные отношения, которые нас связывали, всего в нескольких абзацах. Жизнь человека заслуживает целой книги, но я постараюсь передать все в краткой форме.

Я познакомился с Эриком, когда мне было 16, а ему 18. Мы играли вместе в нашей первой группе, и хотя он еще не осознавал этого, я видел потенциал, который у него был. Мы во многом совпадали во взглядах, что заставило нас бросить группу, в которой мы играли, и искать что-то более серьезное. Мы нашли команду Rick'а TROUBLE, которая искала вокалиста и гитариста. Следующие пару лет ознаменовались тем звучанием и ранними песнями TROUBLE, которые вы все узнали и полюбили. Эрик определенно сыграл большую роль благодаря своим уникальным текстам и видению оформления альбомов, а также своему в конечном итоге культовому образу лидера группы.

Что касается более личного, то мы все можем рассказать несколько замечательных историй о том, какие фразочки повторял Эрик, заставляя всех нас смеяться до слез. Вы должны были быть рядом, и если вы там были, то вы понимаете, о чем я говорю. Я также никогда не забуду долгие часы, которые мы с Эриком проводили в его квартире, иногда просто разговаривая о телепередачах, фильмах или спорте. В других случаях мы серьезно обсуждали тексты, песни и направление группы.

Из начинающего автора текстов и начинающего певца Эрик превратился в серьезного автора текстов и своего рода поэта. Когда группа достигла своего пика, Эрик полностью реализовал свой потенциал как певец и автор текстов. Это помогло поднять TROUBLE на новую высоту и навсегда сделать фанатами тысячи из вас. Эрик был тем, кого музыканты называют "пожизненным". Он сделал музыку миссией своей жизни. Он всегда работал над следующей вещью, и, видит Бог, он делал это не ради денег.

Тяжело смириться с тем, что близкого друга больше нет, и вы больше никогда его не увидите. Нам всем придется довольствоваться воспоминаниями и богатым музыкальным наследием Эрика на протяжении 5 десятилетий.

Благослови и сохрани Господь нашего брата Эрика.

Покойся с миром

Bruce Franklin от имени TROUBLE».

TROUBLE's BRUCE FRANKLIN Pays Tribute To ERIC WAGNER: 'It's A Tough Thing To Accept That A Close Friend Is Gone'



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