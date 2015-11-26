25 авг 2021



TROUBLE о смерти вокалиста



TROUBLE опубликовали следующее сообщение:



«Мы все были глубоко опечалены известием о кончине нашего старого друга и бывшего коллеги по группе Эрика Вагнера.



Мне трудно описать сложные отношения, которые нас связывали, всего в нескольких абзацах. Жизнь человека заслуживает целой книги, но я постараюсь передать все в краткой форме.



Я познакомился с Эриком, когда мне было 16, а ему 18. Мы играли вместе в нашей первой группе, и хотя он еще не осознавал этого, я видел потенциал, который у него был. Мы во многом совпадали во взглядах, что заставило нас бросить группу, в которой мы играли, и искать что-то более серьезное. Мы нашли команду Rick'а TROUBLE, которая искала вокалиста и гитариста. Следующие пару лет ознаменовались тем звучанием и ранними песнями TROUBLE, которые вы все узнали и полюбили. Эрик определенно сыграл большую роль благодаря своим уникальным текстам и видению оформления альбомов, а также своему в конечном итоге культовому образу лидера группы.



Что касается более личного, то мы все можем рассказать несколько замечательных историй о том, какие фразочки повторял Эрик, заставляя всех нас смеяться до слез. Вы должны были быть рядом, и если вы там были, то вы понимаете, о чем я говорю. Я также никогда не забуду долгие часы, которые мы с Эриком проводили в его квартире, иногда просто разговаривая о телепередачах, фильмах или спорте. В других случаях мы серьезно обсуждали тексты, песни и направление группы.



Из начинающего автора текстов и начинающего певца Эрик превратился в серьезного автора текстов и своего рода поэта. Когда группа достигла своего пика, Эрик полностью реализовал свой потенциал как певец и автор текстов. Это помогло поднять TROUBLE на новую высоту и навсегда сделать фанатами тысячи из вас. Эрик был тем, кого музыканты называют "пожизненным". Он сделал музыку миссией своей жизни. Он всегда работал над следующей вещью, и, видит Бог, он делал это не ради денег.



Тяжело смириться с тем, что близкого друга больше нет, и вы больше никогда его не увидите. Нам всем придется довольствоваться воспоминаниями и богатым музыкальным наследием Эрика на протяжении 5 десятилетий.



Благослови и сохрани Господь нашего брата Эрика.



Покойся с миром



Bruce Franklin от имени TROUBLE».







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