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Trouble

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24 авг 2021 : 		 Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера

2 дек 2020 : 		 Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом

19 фев 2020 : 		 Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»

15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE

6 авг 2014 : 		 TROUBLE работают над новым материалом

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления TROUBLE

21 окт 2013 : 		 TROUBLE впервые выступили в новом составе

21 авг 2013 : 		 Новый басист TROUBLE

16 июл 2013 : 		 Три новый песни TROUBLE

17 май 2013 : 		 Новый альбом TROUBLE выйдет в июле

15 май 2013 : 		 TROUBLE заканчивают работу над альбомом

17 фев 2013 : 		 Бывший барабанщик TROUBLE исполнит партии клавиш на новом альбоме

12 фев 2013 : 		 TROUBLE планируют выпуск нового альбома весной

26 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома TROUBLE?

28 окт 2012 : 		 BILL METOYER будет продюсировать альбом TROUBLE

19 окт 2012 : 		 TROUBLE о новом альбоме

2 авг 2012 : 		 TROUBLE снова собираются в студию

5 июл 2012 : 		 Фронтмен TROUBLE о Randy Blythe'e: «Они хотят наказать его без должного процесса»

9 апр 2012 : 		 Гитарист TROUBLE заявил, что вокалист Kory Clarke «не подошёл для группы»

8 фев 2012 : 		 TROUBLE нашли нового вокалиста

8 фев 2012 : 		 KORY CLARKE ушел из TROUBLE

3 дек 2011 : 		 Барабанщик TROUBLE ведет колонку в журнале "Big Five"

13 окт 2011 : 		 Выход нового альбома TROUBLE предварительно назначен на февраль
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Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера



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Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера, скончавшегося из-за COVID-пандемии в возрасте 62 лет:

«Я узнал, что Эрик Вагнер находится в больнице, но чувствует себя хорошо и получает хороший уход. Новость о его смерти — это не что иное, как трагический шок.

Невозможно отрицать, что TROUBLE оказали на меня огромное влияние с тех пор, как я впервые услышал их в середине 80-х, и они изменили для меня само представление о том, что такое настоящий хэви. Их первые два альбома, в частности, являются потрясающими примерами того, насколько душевным и пронзительно тяжелым может быть искусство Doom Metal. Они полностью переосмыслили жанр и перешагнули через базовую формулу, создав нечто поистине уникальное. Их влияние на ранний CATHEDRAL было неоспоримо, даже больше, чем BLACK SABBATH, особенно в отношении аспекта сдвоенных гитар. Для меня "The Skull" — это самый тяжелый альбом Doom Metal из когда-либо записанных. Я до сих пор помню тот день, когда он появился в музыкальном магазине Revolver в Ковентри, и я попросил парня за прилавком поставить его. Мне показалось, что здание вот-вот рухнет, когда заиграла "Pray For the Dead".

Когда TROUBLE впервые приехали в Великобританию в 1990 году, я ходил на все концерты, кроме шотландских. Мы (CATHEDRAL) гастролировали с ними несколько раз, и это были сумасшедшие, сумасшедшие времена.

Мои соболезнования друзьям, семье и бывшим участникам группы Эрика. Покойся с миром, Эрик».

CATHEDRAL Frontman LEE DORRIAN Pays Tribute To TROUBLE's ERIC WAGNER



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