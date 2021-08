сегодня



Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера, скончавшегося из-за COVID-пандемии в возрасте 62 лет:



«Я узнал, что Эрик Вагнер находится в больнице, но чувствует себя хорошо и получает хороший уход. Новость о его смерти — это не что иное, как трагический шок.



Невозможно отрицать, что TROUBLE оказали на меня огромное влияние с тех пор, как я впервые услышал их в середине 80-х, и они изменили для меня само представление о том, что такое настоящий хэви. Их первые два альбома, в частности, являются потрясающими примерами того, насколько душевным и пронзительно тяжелым может быть искусство Doom Metal. Они полностью переосмыслили жанр и перешагнули через базовую формулу, создав нечто поистине уникальное. Их влияние на ранний CATHEDRAL было неоспоримо, даже больше, чем BLACK SABBATH, особенно в отношении аспекта сдвоенных гитар. Для меня "The Skull" — это самый тяжелый альбом Doom Metal из когда-либо записанных. Я до сих пор помню тот день, когда он появился в музыкальном магазине Revolver в Ковентри, и я попросил парня за прилавком поставить его. Мне показалось, что здание вот-вот рухнет, когда заиграла "Pray For the Dead".



Когда TROUBLE впервые приехали в Великобританию в 1990 году, я ходил на все концерты, кроме шотландских. Мы (CATHEDRAL) гастролировали с ними несколько раз, и это были сумасшедшие, сумасшедшие времена.



Мои соболезнования друзьям, семье и бывшим участникам группы Эрика. Покойся с миром, Эрик».







