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KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE



KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE Эрика Вагнера, скончавшегося в возрасте 62 лет от пневмонии, вызванной COVID-19:



«Проснувшись утром, чтобы начать праздновать день рождения моей жены, мы узнали о печальной гибели Эрика Вагнера. Его смерть потрясла оставшихся артистов и поклонников, которые ещё не успели покинуть Psycho Las Vegas. Всего несколько дней назад я надеялся, что Эрик и THE SKULL присоединятся к нам на фестивале, и вот теперь мы скорбим о его кончине. Было много слёз, но любовь и прекрасные воспоминания в конце концов взяли верх в беседах.



Эрик был единственным в своём роде; блестящий лирик с величественным голосом, который невозможно было не узнать. Он повлиял на меня больше, чем я могу выразить, и исполнение его песен будет для меня честью и удовольствием. Хотя мы виделись всего один раз, Эрик обратился ко мне, когда я официально присоединился к TROUBLE, с ободряющими и добрыми словами. Я не могу передать словами, что это значит для меня как для фаната. Но для меня как человека, который всегда будет под микроскопом за то, что занял место, на котором он когда-то стоял, это на самом деле много значило. Я никогда этого не забуду.



Я мог бы продолжать и продолжать, но я просто хочу завершить эту дань уважения одному из моих героев с любовью. Я хочу послать мир, соболезнования и пожелания душевного спокойствия его семье и самым близким друзьям. Спасибо тебе, Эрик, за то, что ты помог нам создать саундтрек для нашей жизни. И спасибо, что принял меня в наследие TROUBLE, когда ты это сделал. Это сделало мою поездку гораздо более приятной, пожалуйста, поверьте в это».







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