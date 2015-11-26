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Trouble

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25 авг 2021 : 		 TROUBLE о смерти вокалиста

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19 фев 2020 : 		 Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»

15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE

6 авг 2014 : 		 TROUBLE работают над новым материалом

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления TROUBLE

21 окт 2013 : 		 TROUBLE впервые выступили в новом составе

21 авг 2013 : 		 Новый басист TROUBLE

16 июл 2013 : 		 Три новый песни TROUBLE

17 май 2013 : 		 Новый альбом TROUBLE выйдет в июле

15 май 2013 : 		 TROUBLE заканчивают работу над альбомом

17 фев 2013 : 		 Бывший барабанщик TROUBLE исполнит партии клавиш на новом альбоме

12 фев 2013 : 		 TROUBLE планируют выпуск нового альбома весной

26 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома TROUBLE?

28 окт 2012 : 		 BILL METOYER будет продюсировать альбом TROUBLE

19 окт 2012 : 		 TROUBLE о новом альбоме

2 авг 2012 : 		 TROUBLE снова собираются в студию

5 июл 2012 : 		 Фронтмен TROUBLE о Randy Blythe'e: «Они хотят наказать его без должного процесса»
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KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE



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KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE Эрика Вагнера, скончавшегося в возрасте 62 лет от пневмонии, вызванной COVID-19:

«Проснувшись утром, чтобы начать праздновать день рождения моей жены, мы узнали о печальной гибели Эрика Вагнера. Его смерть потрясла оставшихся артистов и поклонников, которые ещё не успели покинуть Psycho Las Vegas. Всего несколько дней назад я надеялся, что Эрик и THE SKULL присоединятся к нам на фестивале, и вот теперь мы скорбим о его кончине. Было много слёз, но любовь и прекрасные воспоминания в конце концов взяли верх в беседах.

Эрик был единственным в своём роде; блестящий лирик с величественным голосом, который невозможно было не узнать. Он повлиял на меня больше, чем я могу выразить, и исполнение его песен будет для меня честью и удовольствием. Хотя мы виделись всего один раз, Эрик обратился ко мне, когда я официально присоединился к TROUBLE, с ободряющими и добрыми словами. Я не могу передать словами, что это значит для меня как для фаната. Но для меня как человека, который всегда будет под микроскопом за то, что занял место, на котором он когда-то стоял, это на самом деле много значило. Я никогда этого не забуду.

Я мог бы продолжать и продолжать, но я просто хочу завершить эту дань уважения одному из моих героев с любовью. Я хочу послать мир, соболезнования и пожелания душевного спокойствия его семье и самым близким друзьям. Спасибо тебе, Эрик, за то, что ты помог нам создать саундтрек для нашей жизни. И спасибо, что принял меня в наследие TROUBLE, когда ты это сделал. Это сделало мою поездку гораздо более приятной, пожалуйста, поверьте в это».

TROUBLE Singer KYLE THOMAS Pays Tribute To ERIC WAGNER:



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