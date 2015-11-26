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Вокалист TROUBLE не кололся



По словам басиста TROUBLE, Вагнер вообще был противником институциональной медицины, он не стал делать исключение для вакцины COVID.



«Мы спорили об этом и он стоял на своем. Я всегда шутил: "Мир по Эрику Вагнеру — стоит написать об этом книгу. Он прожил свою жизнь по-своему».



Ron Holzner также подтвердил, что Вагнер недавно завершил работу над сольным альбомом:



«Он будет выпущен в 2022 году. Я сыграл на трех песнях, а также участники его групп BLACKFINGER и LID и участники TROUBLE Sean McAllister, Dave Snyder и Chuck Robinson, плюс бывший гитарист PENTAGRAM Victor Griffin».







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