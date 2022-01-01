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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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Trouble

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12 июл 2022 : 		 Переиздание TROUBLE выйдет летом

8 фев 2022 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

12 дек 2021 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

18 окт 2021 : 		 Альбом вокалиста TROUBLE выйдет весной

28 авг 2021 : 		 KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE

27 авг 2021 : 		 Вокалист TROUBLE не кололся

25 авг 2021 : 		 TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Барабанщик TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Гитарист TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера

2 дек 2020 : 		 Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом

19 фев 2020 : 		 Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»

15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE

6 авг 2014 : 		 TROUBLE работают над новым материалом

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления TROUBLE

21 окт 2013 : 		 TROUBLE впервые выступили в новом составе

21 авг 2013 : 		 Новый басист TROUBLE

16 июл 2013 : 		 Три новый песни TROUBLE

17 май 2013 : 		 Новый альбом TROUBLE выйдет в июле

15 май 2013 : 		 TROUBLE заканчивают работу над альбомом

17 фев 2013 : 		 Бывший барабанщик TROUBLE исполнит партии клавиш на новом альбоме

12 фев 2013 : 		 TROUBLE планируют выпуск нового альбома весной

26 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома TROUBLE?
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Переиздание TROUBLE выйдет летом



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12 августа состоится выход винилового вариантах альбома TROUBLE "Simple Mind Condition". На CD диск вышел в мае.

TROUBLE - Simple Mind Condition Album Reissue Available On Vinyl In August




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