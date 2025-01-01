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Trouble

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Вокалист TROUBLE: «Eric поддерживал меня с самого начала»



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KYLE THOMAS в недавнем интервью обсудил свое появление в группе в 2012 году, заменив Kory Clarke (WARRIOR SOUL):

«Я впервые встретил Eric'а в тот вечер, когда мы все джемовали на большом зеленом складе в Новом Орлеане после того, как [TROUBLE] выступили с PANTERA. Я играл с [TROUBLE], и мы все играли, и я встретил Eric'а в тот вечер, и он был добрым и классным. И, конечно, когда я рядом с TROUBLE, Eric'а нет. Так что он один из последних из оригинальных участников, с которыми я познакомился. Так что когда мне наконец удалось посидеть и пообщаться с ним, то только спустя три или четыре года после того, как я официально присоединился к группе. Но когда я присоединился к группе, в день, когда об этом было объявлено, он прислал мне сообщение на Facebook, в котором говорилось: «Эй, приятель, просто хотел сказать тебе, что я рад за тебя и знаю, как сильно ты переживаешь за группу. И просто убедись, что ты хорошо проведешь время и сделаешь так, чтобы мы все тобой гордились, чувак. Я поддерживаю тебя». И для меня это было очень важно, потому что я здесь. Я вырос, слушая эту группу. [Я сделал татуировку TROUBLE] лет за 10-15 до того, как пришел в группу. Но он подбадривал меня и помогал мне».

О том факте, что некоторые так и не приняли версию коллектива с его участием:

«Это группа, которую люди либо примут как новую версию, либо будут настроены противоположно и скажут: «Нет Eric'а, нет TROUBLE». Я слышал это множество раз: «Нет Eric, нет TROUBLE. Нет Eric'a, нет TROUBLE. Блин, да пофигу, я все понял! Я, б$$$ь, понял. Я фанат, так что я понял. Так что я не хочу ссориться с людьми из-за этого. Я просто хочу выйти и отдать дань уважения группе, на которой я вырос и которую слушал, отдать дань уважения их наследию и наследию Eric'а. И то, что он протянул мне руку, без предупреждения и приглашения, и сказал: «Я с тобой, брат», — это значило для меня очень многое. А когда я встретился с ним лично — не знаю, может быть, через два или три года после этого, мы буквально... Он пригласил меня. Прежде всего, он сказал: «Давай сфотографируемся вместе». Сфотографировались. [Фотографировал Pepper Keenan из CORROSION OF CONFORMITY. А потом он сказал: «Пойдем, посидим в баре». И мы сидели в баре и разговаривали обо всем, что не касалось TROUBLE. И это значило для меня очень много. Он просто хотел встретиться со мной, потусоваться со мной и — не знаю — просто побыть вместе как обычные люди. И у нас много общих интересов": Эдгар Аллан По, THE BEATLES, PINK FLOYD, жизнь в целом, как мы философствовали о ней. А может, философия была не так уж и важна. Может, просто выпивали и рассуждали: «Что тебе нравится? Что тебе не нравится? Что ты любишь есть?» Все было так просто. Это не было связано с проблемами. И для меня это был самый лучший опыт, который я когда-либо получал от Eric'a».




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