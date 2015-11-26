Гитарист TROUBLE о смерти вокалиста

Гитарист TROUBLE Rick Wartell почтил память Эрика Вагнера, скончавшегося из-за COVID-пандемии в возрасте 62 лет:
«Покойся с миром, Эрик.
Я глубоко потрясен кончиной Эрика. Он прожил свою жизнь по-своему. Как поэт, смело расширяя границы в поисках все более глубоких концепций. Искал ответы на самые сокровенные вопросы и тайны жизни. Пусть теперь он найдет эти ответы. Пусть он обретет мир.
Я хотел бы выразить свои соболезнования семье Эрика в связи с их утратой».
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