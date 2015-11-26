Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

Cruz Del Sur Music в марте следующего года выпустят новый студийный альбом вокалиста TROUBLE Эрика Вагнера. Изначально пластинку, получившую название "In The Lonely Light Of Mourning", планировали к релизу в сентябре, но было решено перенести выпуск на март.
Трек-лист:
01. Rest In Place
02. Maybe Tomorrow
03. Isolation
04. If You Lost It All
05. Strain Theory
06. Walk With Me To The Sun
07. In The Lonely Light Of Mourning
08. Wish You Well
Композиция "Maybe Tomorrow" доступна для прослушивания ниже.
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