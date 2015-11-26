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Trouble

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12 фев 2013 : 		 TROUBLE планируют выпуск нового альбома весной

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Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE



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Cruz Del Sur Music в марте следующего года выпустят новый студийный альбом вокалиста TROUBLE Эрика Вагнера. Изначально пластинку, получившую название "In The Lonely Light Of Mourning", планировали к релизу в сентябре, но было решено перенести выпуск на март.

Трек-лист:

01. Rest In Place

02. Maybe Tomorrow

03. Isolation

04. If You Lost It All

05. Strain Theory

06. Walk With Me To The Sun

07. In The Lonely Light Of Mourning

08. Wish You Well

Композиция "In The Lonely Light Of Mourning" доступна для прослушивания ниже.

Ex-TROUBLE Singer ERIC WAGNER: Lyric Video For Title Track Of Posthumous Solo Album Now Available








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