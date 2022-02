сегодня



Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE



Cruz Del Sur Music в марте следующего года выпустят новый студийный альбом вокалиста TROUBLE Эрика Вагнера. Изначально пластинку, получившую название "In The Lonely Light Of Mourning", планировали к релизу в сентябре, но было решено перенести выпуск на март.



Трек-лист:



01. Rest In Place



02. Maybe Tomorrow



03. Isolation



04. If You Lost It All



05. Strain Theory



06. Walk With Me To The Sun



07. In The Lonely Light Of Mourning



08. Wish You Well



Композиция "In The Lonely Light Of Mourning" доступна для прослушивания ниже.



















