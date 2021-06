сегодня



BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме



BLACKMORE'S NIGHT опубликовали заключительную часть интервью, рассказывающую о том, как проходила работа над новым альбомом "Nature's Light".



Трек-лист:



01. Once Upon December



02. Four Winds



03. Feather In The Wind



04. Darker Shade Of Black (instrumental)



05. The Twisted Oak



06. Nature's Light



07. Der Letzte Musketier (instrumental)



08. Wish You Were Here (2021)



09. Going To The Faire



10. Second Element

























