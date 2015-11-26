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Blackmore's Night

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3 июн 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

27 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

20 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

2 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT в десятке

19 мар 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

14 мар 2021 : 		 EPK от BLACKMORE'S NIGHT

11 мар 2021 : 		 Семплы новых песен BLACKMORE'S NIGHT

20 фев 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

24 янв 2021 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

24 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

20 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

10 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2020 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году

27 авг 2020 : 		 Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса

29 мар 2020 : 		 BLACKMORE'S NIGHT сыграли онлайн концерт

22 сен 2017 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

19 сен 2017 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 Поет дочка RITCHIE BLACKMORE

11 авг 2017 : 		 Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом

23 мар 2016 : 		 FRONTIERS хотят засудить RITCHIE BLACKMORE'a

2 мар 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE'у провели операцию на пальце

16 дек 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT: «Если всё сработает, будет больше выступлений»

12 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE нашёл "прекрасного" певца для летних рок-выступлений

10 сен 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
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|||| сегодня

BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме



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BLACKMORE'S NIGHT опубликовали заключительную часть интервью, рассказывающую о том, как проходила работа над новым альбомом "Nature's Light".

Трек-лист:

01. Once Upon December

02. Four Winds

03. Feather In The Wind

04. Darker Shade Of Black (instrumental)

05. The Twisted Oak

06. Nature's Light

07. Der Letzte Musketier (instrumental)

08. Wish You Were Here (2021)

09. Going To The Faire

10. Second Element

BLACKMORE











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04


3 июн 2021, 11:25		Ричи уже лет 30 не меняется, а вот мамка постарела знатно.

father


3 июн 2021, 11:32		Ну так парик - это штука, которая не седеет:)


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