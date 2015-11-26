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Blackmore's Night

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4 июн 2021 : 		 RITCHIE BLACKMORE хотел годик отдохнуть

3 июн 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

27 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

20 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

2 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT в десятке

19 мар 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

14 мар 2021 : 		 EPK от BLACKMORE'S NIGHT

11 мар 2021 : 		 Семплы новых песен BLACKMORE'S NIGHT

20 фев 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

24 янв 2021 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

24 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

20 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

10 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2020 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году

27 авг 2020 : 		 Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса

29 мар 2020 : 		 BLACKMORE'S NIGHT сыграли онлайн концерт

22 сен 2017 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

19 сен 2017 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 Поет дочка RITCHIE BLACKMORE

11 авг 2017 : 		 Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом

23 мар 2016 : 		 FRONTIERS хотят засудить RITCHIE BLACKMORE'a

2 мар 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE'у провели операцию на пальце

16 дек 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT: «Если всё сработает, будет больше выступлений»

12 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE нашёл "прекрасного" певца для летних рок-выступлений
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|||| сегодня

RITCHIE BLACKMORE хотел годик отдохнуть



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RITCHIE BLACKMORE опубликовал небольшое видео, в котором сказал, что пандемия подоспела как никогда вовремя:

«В прошлом году я хотел полностью отказаться от гастролей. Я ненавижу путешествовать, потому что я так много делал это в своей жизни. Я сажусь в самолёты и пытаюсь куда-то добраться. Поэтому я подумал: "Отлично. Мы сделаем перерыв на год". Но это продолжается уже слишком долго».

RITCHIE BLACKMORE Welcomed A Year Off From Touring While In Quarantine:





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Corpsegrinder04


4 июн 2021, 13:31		Ничего Ричи, на том свете отдохнешь. Сейчас наоборот третья молодость должна наступить, потому, что у жены наступила вторая. Давай с Reinbow чего-нибудь замути интересного.

olly71


4 июн 2021, 14:00		Да ладно вам мужику всего 76 лет . У него ещё вагон времени в жизни . Пусть отдохнёт год или два или пять . Вон Тони Йоми вообще не парится по этому и ооооочень не спеша готовит свой сольник.

dark_medieval_times


4 июн 2021, 14:37		Ну вот сраная пандемия очень кстати, отдыхай Дедуля.


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