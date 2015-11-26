RITCHIE BLACKMORE хотел годик отдохнуть

RITCHIE BLACKMORE опубликовал небольшое видео, в котором сказал, что пандемия подоспела как никогда вовремя:
«В прошлом году я хотел полностью отказаться от гастролей. Я ненавижу путешествовать, потому что я так много делал это в своей жизни. Я сажусь в самолёты и пытаюсь куда-то добраться. Поэтому я подумал: "Отлично. Мы сделаем перерыв на год". Но это продолжается уже слишком долго».
Corpsegrinder04
olly71
dark_medieval_times
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