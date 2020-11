сегодня



Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT



BLACKMORE'S NIGHT опубликовали анимационное видео на новый рождественский трек "Here We Come A-Caroling", взятый из одноименного ЕР, выходящего четвертого декабря.



Трек-лист:



01. Here We Come A-Caroling (Vinyl Side A)



02. It Came Upon A Midnight Clear (Vinyl Side A)



03. O Little Town Of Bethlehem (Vinyl Side B)



04. Silent Night (Vinyl Side B)



















+3 -0



просмотров: 590