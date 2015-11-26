Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

BLACKMORE'S NIGHT опубликовали видео с текстом к "Once Upon December", первому синглу из нового альбома "Nature’s Light", релиз которого намечен на 12 марта.
Трек-лист:
01. Once Upon December
02. Four Winds
03. Feather In The Wind
04. Darker Shade Of Black (instrumental)
05. The Twisted Oak
06. Nature's Light
07. Der Letzte Musketier (instrumental)
08. Wish You Were Here (2021)
09. Going To The Faire
10. Second Element
Альбом будет доступен в диджипаке, на жёлтом виниле (ограниченный тираж), на обычном виниле, в цифровом варианте, а также в виде двойного медиабука с бонусным CD с лучшими треками из богатого творческого наследия коллектива.
Blazy
НELLECTOR
НELLECTOR
Как хорошо, что у меня не бывает фонового однообразного настроения! Впрочем, из-за этого уже 15 лет не нахожу повода включить Блекморз Найт.
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