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Blackmore's Night

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14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

20 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

10 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

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9 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE о возвращении к року

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8 июл 2015 : 		 Варианты изданий нового альбома BLACKMORE'S NIGHT

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26 июн 2015 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре

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19 ноя 2013 : 		 Вышло ремастированное издание "Winter Carols" BLACKMORE'S NIGHT
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Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT



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BLACKMORE'S NIGHT опубликовали видео с текстом к "Once Upon December", первому синглу из нового альбома "Nature’s Light", релиз которого намечен на 12 марта.

Трек-лист:

01. Once Upon December
02. Four Winds
03. Feather In The Wind
04. Darker Shade Of Black (instrumental)
05. The Twisted Oak
06. Nature's Light
07. Der Letzte Musketier (instrumental)
08. Wish You Were Here (2021)
09. Going To The Faire
10. Second Element

Альбом будет доступен в диджипаке, на жёлтом виниле (ограниченный тираж), на обычном виниле, в цифровом варианте, а также в виде двойного медиабука с бонусным CD с лучшими треками из богатого творческого наследия коллектива.

BLACKMORE'S NIGHT To Release Nature's Light Album In March;



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Blazy


14 дек 2020, 14:43		Принято БН поливать дерьмом, что Ричи играет унылое гэ и т.п. А по мне очень приятная умиротворяющая музыка, пусть где-то фоновая и не блещет разнообразием, но регулярно включаю под настроение

НELLECTOR


14 дек 2020, 16:11		Где-то Ричи нашёл такие наркотики, что прут его с 1997-го и никак не отпустят.

НELLECTOR


14 дек 2020, 16:13		>>>фоновая и не блещет разнообразием, но регулярно включаю под настроение

Как хорошо, что у меня не бывает фонового однообразного настроения! Впрочем, из-за этого уже 15 лет не нахожу повода включить Блекморз Найт.


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