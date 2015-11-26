Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 81
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 40
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 39
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 33
*Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27
[= ||| все новости группы



*

Blackmore's Night

*



11 мар 2021 : 		 Семплы новых песен BLACKMORE'S NIGHT

20 фев 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

24 янв 2021 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

24 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

20 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

10 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2020 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году

27 авг 2020 : 		 Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса

29 мар 2020 : 		 BLACKMORE'S NIGHT сыграли онлайн концерт

22 сен 2017 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

19 сен 2017 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 Поет дочка RITCHIE BLACKMORE

11 авг 2017 : 		 Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом

23 мар 2016 : 		 FRONTIERS хотят засудить RITCHIE BLACKMORE'a

2 мар 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE'у провели операцию на пальце

16 дек 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT: «Если всё сработает, будет больше выступлений»

12 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE нашёл "прекрасного" певца для летних рок-выступлений

10 сен 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

9 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE о возвращении к року

4 авг 2015 : 		 Кавер-версия MIKE OLDFIELD'a от BLACKMORE'S NIGHT

24 июл 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

18 июл 2015 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

9 июл 2015 : 		 Видео с выступления BLACKMORE'S NIGHT

8 июл 2015 : 		 Варианты изданий нового альбома BLACKMORE'S NIGHT
Показать далее
| - |

|||| 11 мар 2021

Семплы новых песен BLACKMORE'S NIGHT



*
zoom
*
* *
Семплы новых песен BLACKMORE'S NIGHT, которые войдут в альбом Nature’s Light, доступны для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Once Upon December
02. Four Winds
03. Feather In The Wind
04. Darker Shade Of Black (instrumental)
05. The Twisted Oak
06. Nature's Light
07. Der Letzte Musketier (instrumental)
08. Wish You Were Here (2021)
09. Going To The Faire
10. Second Element

Альбом будет доступен в диджипаке, на жёлтом виниле (ограниченный тираж), на обычном виниле, в цифровом варианте, а также в виде двойного медиабука с бонусным CD с лучшими треками из богатого творческого наследия коллектива.

BLACKMORE'S NIGHT - NatureвЂ™s Light Full Album Preview Available



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 203

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом