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GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль...
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все новости группы
Blackmore's Night
Великобритания
Folk Rock
http://www.blackmoresnight.com
Myspace:
http://www.myspace.com/blackmoresnight1
Facebook:
https://www.facebook.com/blackmoresnightofficial
6 дек 2020
:
Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT
20 ноя 2020
:
Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT
10 ноя 2020
:
Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT
25 окт 2020
:
Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году
27 авг 2020
:
Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса
29 мар 2020
:
BLACKMORE'S NIGHT сыграли онлайн концерт
22 сен 2017
:
Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT
19 сен 2017
:
Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью
21 авг 2017
:
Поет дочка RITCHIE BLACKMORE
11 авг 2017
:
Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом
23 мар 2016
:
FRONTIERS хотят засудить RITCHIE BLACKMORE'a
2 мар 2016
:
RITCHIE BLACKMORE'у провели операцию на пальце
16 дек 2015
:
Гитарист BLACKMORE'S NIGHT: «Если всё сработает, будет больше выступлений»
12 сен 2015
:
RITCHIE BLACKMORE нашёл "прекрасного" певца для летних рок-выступлений
10 сен 2015
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
9 сен 2015
:
RITCHIE BLACKMORE о возвращении к року
4 авг 2015
:
Кавер-версия MIKE OLDFIELD'a от BLACKMORE'S NIGHT
24 июл 2015
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
18 июл 2015
:
Новая песня BLACKMORE'S NIGHT
9 июл 2015
:
Видео с выступления BLACKMORE'S NIGHT
8 июл 2015
:
Варианты изданий нового альбома BLACKMORE'S NIGHT
6 июл 2015
:
Гитарист BLACKMORE'S NIGHT планирует вновь дать рок-концерты
26 июн 2015
:
Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре
5 дек 2013
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
19 ноя 2013
:
Вышло ремастированное издание "Winter Carols" BLACKMORE'S NIGHT
8 июл 2013
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
18 июн 2013
:
Ричи Блэкмору вернули потерянную гитару!
9 июн 2013
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
15 май 2013
:
Вышел новый сингл BLACKMORE'S NIGHT
24 апр 2013
:
Семпл новой песни BLACKMORE'S NIGHT
12 апр 2013
:
В новый альбом BLACKMORE'S NIGHT войдет посвящение Джону Лорду
16 дек 2012
:
EPK от BLACKMORE'S NIGHT
18 окт 2012
:
BLACKMORE'S NIGHT: 'The Beginning'
18 июн 2012
:
Второй ребенок RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT
26 май 2012
:
Все подробности о новом DVD BLACKMORE'S NIGHT "A Knight In York"
15 май 2012
:
Концертный релиз BLACKMORE'S NIGHT
14 сен 2011
:
Видео вокалистки BLACKMORE'S NIGHT
4 авг 2011
:
Вокалистка BLACKMORE'S NIGHT выпускает сольный альбом
25 янв 2011
:
RITCHIE BLACKMORE получил медаль
7 ноя 2010
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
7 сен 2010
:
Тизер нового альбома BLACKMORE'S NIGHT
18 авг 2010
:
Семплы с нового альбома BLACKMORE'S NIGHT
28 июл 2010
:
Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре
26 июл 2010
:
У RITCHIE BLACKMORE'a и CANDICE NIGHT родилась девочка
17 май 2010
:
RITCHIE BLACKMORE о смерти DIO
11 апр 2010
:
BLACKMORE'S NIGHT заканчивают работу над новым диском
3 фев 2009
:
Песня BLACKMORE'S NIGHT в саундтреке к фильму "Всегда говори да"
27 янв 2009
:
Новая песня CANDICE NIGHT
14 окт 2008
:
RITCHIE BLACKMORE и его подруга CANDICE NIGHT обручились
20 янв 2008
:
Вокалистка BLACKMORE'S NIGHT комментирует свою роль в фильме
16 янв 2008
:
Вокалистка BLACKMORE'S NIGHT в кино
30 окт 2007
:
Видео на песню BLACKMORE'S NIGHT 'The Village Lanterne' в сети
25 окт 2007
:
BLACKMORE'S NIGHT: промо-трейлер DVD “Paris Moon” в сети
2 окт 2007
:
BLACKMORE'S NIGHT выпускают DVD "Paris Moon"
17 сен 2006
:
BLACKMORE'S NIGHT выпустят Рождественский альбом
10 апр 2006
:
BLACKMORE'S NIGHT: Блэкмор хочет сена!
8 дек 2005
:
Joe Lynn Turner на новом альбоме BLACKMORE'S NIGHT
22 авг 2005
:
BLACKMORE'S NIGHT озаглавили альбом
6 дек 2020
Видео с текстом от
BLACKMORE'S NIGHT
BLACKMORE'S NIGHT опубликовали анимационное видео на новый рождественский трек "O Little Town Of Bethlehem", взятый из ЕР "Here We Come A-Caroling", выпущенный четвертого декабря.
Трек-лист:
01. Here We Come A-Caroling (Vinyl Side A)
02. It Came Upon A Midnight Clear (Vinyl Side A)
03. O Little Town Of Bethlehem (Vinyl Side B)
04. Silent Night (Vinyl Side B)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).