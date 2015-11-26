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Blackmore's Night

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27 авг 2020 : 		 Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса

29 мар 2020 : 		 BLACKMORE'S NIGHT сыграли онлайн концерт

22 сен 2017 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

19 сен 2017 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 Поет дочка RITCHIE BLACKMORE

11 авг 2017 : 		 Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом

23 мар 2016 : 		 FRONTIERS хотят засудить RITCHIE BLACKMORE'a

2 мар 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE'у провели операцию на пальце

16 дек 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT: «Если всё сработает, будет больше выступлений»

12 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE нашёл "прекрасного" певца для летних рок-выступлений

10 сен 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

9 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE о возвращении к року

4 авг 2015 : 		 Кавер-версия MIKE OLDFIELD'a от BLACKMORE'S NIGHT

24 июл 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

18 июл 2015 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

9 июл 2015 : 		 Видео с выступления BLACKMORE'S NIGHT

8 июл 2015 : 		 Варианты изданий нового альбома BLACKMORE'S NIGHT

6 июл 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT планирует вновь дать рок-концерты

26 июн 2015 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре

5 дек 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

19 ноя 2013 : 		 Вышло ремастированное издание "Winter Carols" BLACKMORE'S NIGHT

8 июл 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

18 июн 2013 : 		 Ричи Блэкмору вернули потерянную гитару!

9 июн 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

15 май 2013 : 		 Вышел новый сингл BLACKMORE'S NIGHT

24 апр 2013 : 		 Семпл новой песни BLACKMORE'S NIGHT
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Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса



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WILLIAM SHATNER второго октября выпустит новую работу "The Blues", в которую вошли кавер-версии известных блюзовых номеров от таких столпов жанра как Robert Johnson, Albert King and B.B. King, Muddy Waters и многих других. Среди гостей, принявших в записи этого релиза были Brad Paisley ("Sweet Home Chicago"), Jeff "Skunk" Baxter ("Smokestack Lightnin'"), Steve Cropper ("Route 66") and Pat Travers ("I Put A Spell On You"). В версии "The Thrill Is Gone" принимали участие бывший гитарист DEEP PURPLE и лидер RAINBOW Ritchie Blackmore вместе с женой, Candice Night — этот трек доступен ниже.

Трек-лист:

01. Sweet Home Chicago (feat. Brad Paisley)

02. I Can't Quit You Baby (feat. Kirk Fletcher)

03. Sunshine Of Your Love (feat. Sonny Landreth)

04. The Thrill Is Gone (feat. Ritchie Blackmore)

05. Mannish Boy (feat. Ronnie Earl)

06. Born Under A Bad Sign (feat. Tyler Bryant)

07. I Put A Spell On You (feat. Pat Travers)

08. Crossroads (feat. James Burton)

09. Smokestack Lightnin' (feat. Jeff "Skunk" Baxter)

10. As The Years Go Passing By (feat. Arthur Adams)

11. Let's Work Together (feat. Harvey Mandel & CANNED HEAT)

12. Route 66 (feat. Steve Cropper)

13. In Hell I'll Be In Good Company (feat. Albert Lee)

14. Secrets Or Sins

RITCHIE BLACKMORE Guests On WILLIAM SHATNER












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