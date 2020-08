сегодня



Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса



WILLIAM SHATNER второго октября выпустит новую работу "The Blues", в которую вошли кавер-версии известных блюзовых номеров от таких столпов жанра как Robert Johnson, Albert King and B.B. King, Muddy Waters и многих других. Среди гостей, принявших в записи этого релиза были Brad Paisley ("Sweet Home Chicago"), Jeff "Skunk" Baxter ("Smokestack Lightnin'"), Steve Cropper ("Route 66") and Pat Travers ("I Put A Spell On You"). В версии "The Thrill Is Gone" принимали участие бывший гитарист DEEP PURPLE и лидер RAINBOW Ritchie Blackmore вместе с женой, Candice Night — этот трек доступен ниже.



Трек-лист:



01. Sweet Home Chicago (feat. Brad Paisley)



02. I Can't Quit You Baby (feat. Kirk Fletcher)



03. Sunshine Of Your Love (feat. Sonny Landreth)



04. The Thrill Is Gone (feat. Ritchie Blackmore)



05. Mannish Boy (feat. Ronnie Earl)



06. Born Under A Bad Sign (feat. Tyler Bryant)



07. I Put A Spell On You (feat. Pat Travers)



08. Crossroads (feat. James Burton)



09. Smokestack Lightnin' (feat. Jeff "Skunk" Baxter)



10. As The Years Go Passing By (feat. Arthur Adams)



11. Let's Work Together (feat. Harvey Mandel & CANNED HEAT)



12. Route 66 (feat. Steve Cropper)



13. In Hell I'll Be In Good Company (feat. Albert Lee)



14. Secrets Or Sins



























