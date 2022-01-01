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*ACCEPT выступили без вокалиста 18
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
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Blackmore's Night

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24 окт 2022 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

22 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2021 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

28 сен 2021 : 		 Фотокнига о RITCHIE BLACKMORE выйдет зимой

22 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

16 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

4 июн 2021 : 		 RITCHIE BLACKMORE хотел годик отдохнуть

3 июн 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

27 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

20 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

2 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT в десятке

19 мар 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

14 мар 2021 : 		 EPK от BLACKMORE'S NIGHT

11 мар 2021 : 		 Семплы новых песен BLACKMORE'S NIGHT

20 фев 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

24 янв 2021 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

24 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

20 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

10 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2020 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году

27 авг 2020 : 		 Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса

29 мар 2020 : 		 BLACKMORE'S NIGHT сыграли онлайн концерт

22 сен 2017 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT
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Новое видео BLACKMORE'S NIGHT



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"Will O' The Wisp", новое видео BLACKMORE'S NIGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'All Our Yesterdays'.




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