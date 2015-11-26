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Blackmore's Night

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25 окт 2020 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году

27 авг 2020 : 		 Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса

29 мар 2020 : 		 BLACKMORE'S NIGHT сыграли онлайн концерт

22 сен 2017 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

19 сен 2017 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 Поет дочка RITCHIE BLACKMORE

11 авг 2017 : 		 Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом

23 мар 2016 : 		 FRONTIERS хотят засудить RITCHIE BLACKMORE'a

2 мар 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE'у провели операцию на пальце

16 дек 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT: «Если всё сработает, будет больше выступлений»

12 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE нашёл "прекрасного" певца для летних рок-выступлений

10 сен 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

9 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE о возвращении к року

4 авг 2015 : 		 Кавер-версия MIKE OLDFIELD'a от BLACKMORE'S NIGHT

24 июл 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

18 июл 2015 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

9 июл 2015 : 		 Видео с выступления BLACKMORE'S NIGHT

8 июл 2015 : 		 Варианты изданий нового альбома BLACKMORE'S NIGHT

6 июл 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT планирует вновь дать рок-концерты

26 июн 2015 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре

5 дек 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

19 ноя 2013 : 		 Вышло ремастированное издание "Winter Carols" BLACKMORE'S NIGHT

8 июл 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

18 июн 2013 : 		 Ричи Блэкмору вернули потерянную гитару!

9 июн 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

15 май 2013 : 		 Вышел новый сингл BLACKMORE'S NIGHT
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|||| 25 окт 2020

Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году



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earMUSIC объявили о заключении контракта с группой BLACKMORE'S NIGHT, которая весной следующего года выпустит новый студийный альбом "Nature's Light", а после будут выпущены переиздания старых релизов. Кроме того, четвертого декабря на 10"-виниле и в лимитированном диджипаке состоится релиз специального рождественского ЕР "Here We Come A-Caroling":

01. Here We Come A-Caroling (Vinyl Side A)

02. It Came Upon A Midnight Clear (Vinyl Side A)

03. O Little Town Of Bethlehem (Vinyl Side B)

04. Silent Night (Vinyl Side B)

BLACKMORE'S NIGHT Announces 'Here We Come A-Caroling' Christmas EP, 'Nature's Light' Album




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Exceptional


25 окт 2020, 19:59		Приятно!

flagofhate


25 окт 2020, 20:34		С Радугой на-настольгировался)

RomV


25 окт 2020, 23:05		Печально признавать, но я даже рад, что нового альбома Rainbow не будет

Александр.Июнь


26 окт 2020, 01:39		Она ещё неплохо выглядит.

Rus


26 окт 2020, 06:22		Очень рад новому альбому именно Blackmore's Night. Ричи красавчик, Кэндис конфетка. А с Rainbow надо было делать как хотел того J.L.Turner , то есть собрать старую гвардию. А так получилось не очень интересно, кавер бэнд.

Mike Barlow


26 окт 2020, 07:15		Александр.Июнь
26 окт 2020, 01:39 Она ещё неплохо выглядит.


а он еще играет неплохо.


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