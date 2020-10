25 окт 2020



Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году



earMUSIC объявили о заключении контракта с группой BLACKMORE'S NIGHT, которая весной следующего года выпустит новый студийный альбом "Nature's Light", а после будут выпущены переиздания старых релизов. Кроме того, четвертого декабря на 10"-виниле и в лимитированном диджипаке состоится релиз специального рождественского ЕР "Here We Come A-Caroling":



01. Here We Come A-Caroling (Vinyl Side A)



02. It Came Upon A Midnight Clear (Vinyl Side A)



03. O Little Town Of Bethlehem (Vinyl Side B)



04. Silent Night (Vinyl Side B)











