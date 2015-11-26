Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году
earMUSIC объявили о заключении контракта с группой BLACKMORE'S NIGHT, которая весной следующего года выпустит новый студийный альбом "Nature's Light", а после будут выпущены переиздания старых релизов. Кроме того, четвертого декабря на 10"-виниле и в лимитированном диджипаке состоится релиз специального рождественского ЕР "Here We Come A-Caroling":
Exceptional
flagofhate
RomV
Александр.Июнь
Rus
Mike Barlow
26 окт 2020, 01:39 Она ещё неплохо выглядит.
а он еще играет неплохо.
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