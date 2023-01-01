Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 46
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
*Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT 13
*Пополнение в NERVOSA 12
*Новый альбом PHLEBOTOMIZED выйдет весной 10
*GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 46
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 14
[= ||| все новости группы



*

Blackmore's Night

*



23 фев 2023 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

16 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 ноя 2022 : 		 Юбилейная версия альбома BLACKMORE'S NIGHT выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

22 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2021 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

28 сен 2021 : 		 Фотокнига о RITCHIE BLACKMORE выйдет зимой

22 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

16 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

4 июн 2021 : 		 RITCHIE BLACKMORE хотел годик отдохнуть

3 июн 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

27 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

20 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

2 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT в десятке

19 мар 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

14 мар 2021 : 		 EPK от BLACKMORE'S NIGHT

11 мар 2021 : 		 Семплы новых песен BLACKMORE'S NIGHT

20 фев 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

24 янв 2021 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

24 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

20 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео BLACKMORE'S NIGHT



zoom
"Wish You Were Here", новое видео BLACKMORE'S NIGHT, доступно для просмотра ниже.

BLACKMORE'S NIGHT Release "Wish You Were Here" Music Video From Upcoming Shadow Of The Moon - 25th Anniversary Edition




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 65

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом